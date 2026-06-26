Kingdom Come: Deliverance II: Erreicht 6 Millionen Verkäufe weltweit

Der Erfolg von Kingdom Come: Deliverance II setzt sich ungebremst fort. Wie Warhorse Studios und Deep Silver bekannt gegeben haben, wurde das Mittelalter-Rollenspiel inzwischen weltweit mehr als 6 Millionen Mal verkauft.

Damit erreicht das Spiel den nächsten bedeutenden Meilenstein und bestätigt seinen Status als einer der größten RPG-Erfolge der vergangenen Jahre. Seit der Veröffentlichung konnte sich der Titel sowohl bei Spielern als auch bei Kritikern etablieren und zahlreiche Auszeichnungen sowie Nominierungen sammeln.

Die wichtigsten Fakten im Überblick

Über 6 Millionen verkaufte Exemplare weltweit

Mehrere Nominierungen als Spiel des Jahres

Gewinner des BAFTA Games Award für „Best Narrative“

Aktuell Teil des Steam Summer Sale

Rabatte von bis zu 80 Prozent auf ausgewählte Produkte der Reihe

Seit dem Launch erhielt Kingdom Come: Deliverance II viel Lob für seine Geschichte, die historische Authentizität und die Weiterentwicklung der bekannten Spielmechaniken.

Der Titel wurde mehrfach für Auszeichnungen nominiert, darunter auch bei den Game Awards. Besonders erfolgreich war das Rollenspiel bei den BAFTA Games Awards, wo es die Auszeichnung für die beste Erzählung gewinnen konnte.

Passend zum neuen Verkaufsrekord profitieren Interessierte derzeit von Angeboten im Steam Summer Sale. Dort sind sowohl Kingdom Come: Deliverance II als auch weitere Titel und Inhalte der Reihe mit teils deutlichen Preisnachlässen vertreten.

Warhorse Studios bedankt sich ausdrücklich bei der Community für die anhaltende Unterstützung. Gleichzeitig blickt das Studio bereits nach vorne und arbeitet an neuen Projekten. Laut der Mitteilung befinden sich darunter ein weiteres Abenteuer im Kingdom-Come-Universum sowie ein neues Open-World-Rollenspiel, das Spieler nach Mittelerde führen soll.

Kingdom Come: Deliverance II ist für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich und gehört weiterhin zu den erfolgreichsten Rollenspielen der aktuellen Generation.