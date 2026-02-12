Kingdom Come: Deliverance II: Fünf Millionen Henrys unterwegs in Böhmen

Das Kingdom Come Deliverance II Rollenspiel erreicht neuen Meilenstein nach starkem November‑Schub und überschreitet die Marke von 5 Millionen.

Einen weiteren bedeutenden Erfolg kann Kingdom Come Deliverance II für sich verbuchen. Fünf Millionen Spieler sind inzwischen als Henry in Böhmen unterwegs, wie das Studio bekanntgab. Die Entwickler betonten, dass dieser Meilenstein der stetig wachsenden Community zu verdanken sei, deren Unterstützung das Abenteuer kontinuierlich vorantreibt.

Bereits im November überschritt das Rollenspiel die Marke von mehr als vier Millionen Spielern und setzte damit seinen Aufwärtstrend fort. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass Kingdom Come Deliverance II seine Spielerschaft stetig ausbaut.

In der Mitteilung hieß es, dass die gemeinsame Reise unvergesslich geworden sei und die Begeisterung der Community eine zentrale Rolle spiele.