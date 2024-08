Kingdom Come: Deliverance II: Gameplay und spielbare Demo auf der Gamescom

In Kingdom Come: Deliverance II soll es für Spieler auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC noch in diesem Jahr erneut auf eine Reise in ein authentisch gestaltetes Mittelalter-Setting gehen.

Nun wurde von Entwickler Warhorse Studios angekündigt, dass das Rollenspiel auf der kommende Gamescom prominent vertreten sein wird. Dazu wird es während der Opening Night Live am 20. August einen Gameplay Teaser zu sehen geben. Am Folgetag dürfen sich Fans auf 20 Minuten Gameplay freuen.

Vom 21. bis 25. August können dann alle Besucher eine spielbare Demo direkt vor Ort ausprobieren. Zudem ist geplant, im Verlauf der Gamescom immer wieder Neuigkeiten zu verkünden, zu denen möglicherweise auch das offizielle Datum der Veröffentlichung gehören könnte.