Kingdom Come: Deliverance II: Grafik-Specs und Story-Trailer veröffentlicht

Ein Epischer Story-Trailer zu Kingdom Come: Deliverance II wurde veröffentlicht. Dazu gibt es die PC- und Konsolen-Specs des Rollenspiels.

Warhorse Studios und PLAION haben heute den Story-Trailer von Kingdom Come: Deliverance II vorgestellt.

Der neueste Trailer taucht ein in das Chaos, die Brutalität und die Intrigen einer realistischen Welt des späten Mittelalters. Er zeigt Heinrich, einen jungen Mann auf der Suche nach Gerechtigkeit für seine ermordeten Eltern, der sich auf eine epische Reise begibt, auf der seine Moral und Integrität auf die Probe gestellt werden. Während sich Blutfehden abspielen und politische Verschwörungen aufgedeckt werden, sind Heinrichs Entscheidungen letztlich bestimmend für sein Schicksal.

Kingdom Come: Deliverance II wird von den Fans sehnlichst erwartet und steht bereits auf über 1 Million Wishlists auf Steam. Davon beflügelt, beeilt sich Heinrich besonders und wird daher bereits am 4. Februar 2025 in sein neues Abenteuer.

Darüber hinaus gibt es weitere gute Nachrichten: Kingdom Come: Deliverance II hat offiziell Goldstatus erreicht und befindet sich nun in der Endphase der Optimierung.

Zu guter Letzt hat das Team von Warhorse Studios auch die endgültigen PC- und Konsolenspezifikationen bekannt gegeben, die es den Spielern ermöglichen, ihr Spielerlebnis nach Belieben zu konfigurieren und zu optimieren.

Konsolen

PC