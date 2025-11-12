Kingdom Come: Deliverance II: Heinrich ermittelt zwischen Weihrauch und Wahnsinn

Mysteria Ecclesiae: Heinrich ermittelt zwischen Weihrauch und Wahnsinn! Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition und SAGA-Bundle ebenfalls verfügbar.

Warhorse Studios und Deep Silver veröffentlichen die finale Story-Erweiterung von Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – und schicken Heinrich in die ehrwürdigen Hallen des Klosters Sedletz, um das Geheimnis hinter einer tödlichen Krankheit zu untersuchen.

In Mysteria Ecclesiae oder „Geheimnisse der Kirche“ untersucht Heinrich ein tödliches Leiden, das sich im Kloster Sedletz ausbreitet. Doch die Wahrheit entpuppt sich als weit düsterer.

Die Krypten der Kirche wurden aufgebrochen, Deutschordensritter patrouillieren durch die Gänge, und Intrigen lauern in jedem Winkel. Um das Rätsel zu lösen, müsst ihr all eure Klugheit, eure alchemistischen Fähigkeiten und eine gute Portion Heimlichkeit einsetzen.

Diese filmische neue Geschichte bietet frische Quests, unvergessliche Charaktere, mehrere Enden und neue Ausrüstung, darunter ein Outfit, eine Waffe, Tränke und Bücher – alles eingebettet in ein packendes, investigatives Abenteuer.

Ebenfalls ab heute erhältlich ist die Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition, die euch das ultimative mittelalterliche Abenteuer mit sämtlichen zusätzlichen Inhalten und Story-Erweiterungen in einem Paket bietet.

Ganz im rebellischen Geist der Reihe zeigt ein Trailer, untermalt vom ikonischen Song Made to Parade von Queens of the Stone Age, die enorme Fülle an Inhalten, die begeisterten Kritiken und die beeindruckende filmische Reise, die Kingdom Come: Deliverance II seit dem Release in diesem Jahr erlebt hat.

Seht euch den Trailer hier an:

Habt ihr das Mittelalterleben noch nicht erlebt?

Mit dem Kingdom Come: Deliverance Saga Bundle könnt ihr die gesamte preisgekrönte Kingdom Come: Deliverance-Reihe erleben. Dieses digitale Bundle epischen Ausmaßes enthält die Royal Editionen von Kingdom Come: Deliverance und Kingdom Come: Deliverance II.

Mysteria Ecclesiae ist jetzt zum empfohlenen Verkaufspreis von 13,99 € erhältlich.

Erlebt das volle Abenteuer mit der Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition (UVP 89,99 €), die das Hauptspiel, das Gallant Huntsman’s Kit, The Lion’s Crest und den Expansion Pass (mit Zugang zu allen drei kostenpflichtigen Story-DLCs sowie dem Shields of Season-Paket) enthält.

Holt euch die gesamte Reihe mit dem Kingdom Come: Deliverance Saga Bundle zum UVP von 99,99 €.

Seht euch den Launch-Trailer zu Mysteria Ecclesiae hier an: