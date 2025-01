Kingdom Come: Deliverance II: Heinrich haut rein im neuen CGI-Trailer

Heinrich haut rein! Neuer CGI-Trailer für Kingdom Come: Deliverance II veröffentlicht. Der wahre „15th Century Boy”.

Der Trailer wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Animationsstudio Platige erstellt und zu hören ist die mittelalterlich inspirierte Coverversion eines kultigen 70er-Jahre-Songs, neu interpretiert als „15th Century Boy“.

In dem Spot lebt Heinrich sein bestes Leben in einer rasanten mittelalterlichen Welt. Es ist eine Mischung aus Humor und Härte, in der Heinrich sich trinkend und prügelnd seinen Weg durch Böhmen bahnt, weil jeder Tag sein letzter sein könnte.

Der Countdown zum Launch: Die Spieler können Kingdom Come: Deliverance II bereits vor der Veröffentlichung am 4. Februar preloaden, um direkt zum Start loslegen zu können.

Timings wie folgt:

Xbox X|S – Dienstag, 28. Januar um 17:00 Uhr MEZ

PlayStation 5 – Sonntag, 2. Februar, um 17:00 Uhr MEZ

Steam – Montag, 3. Februar, um 17:00 Uhr MEZ

Zusätzlich zu Steam und Epic wird das Spiel bald auch auf GOG für PC erscheinen, um Heinrichs Reise einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen.

Kingdom Come: Deliverance II erscheint am 4. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X und ist in den Editionen Standard, Gold und Collector’s Edition erhältlich.