Kingdom Come: Deliverance II: Hier gibt es 25 Minuten Gameplay zu sehen

Warhorse Studios und PLAION haben heute, als die gamescom ihre Tore öffnete, das erste offizielle Gameplay zu Kingdom Come: Deliverance II enthüllt.

Fans können sich an 25 Minuten reinem Gameplay aus Kingdom Come: Deliverance II erfreuen und mit ansehen, wie Heinrich – der Protagonist der Geschichte – Böhmen im Jahr 1403 mit all seinen Geheimnissen und inmitten den Wirren des Krieges bereist.

So möget ihr Heinrich auf seiner Suche nach Erlösung und Rache im Böhmen des Jahres 1403 begleiten und denket immer daran: „Audentes fortuna iuvat!“

Der Gameplay-Trailer kann hier angesehen werden:

Kingdom Come: Deliverance II erscheint am 11. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X und ist in den Editionen Standard, Gold und Collector’s Edition erhältlich