Kingdom Come: Deliverance II: Königliche Spielerzahlen am ersten Tag

Mit über 150.000 Spielern auf Steam legte Kingdom Come: Deliverance II einen fantastischen Start hin und überbot damit nicht nur The Witcher 3.

Der Tag der Veröffentlichung war ein spannender für Warhorse Studios sowie für Fans, die schon sehnsüchtig auf das Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance II warteten.

In unserem Testbericht gaben wir dem riesigen Spiel eine 8.5, denn tatsächlich macht das immer noch sehr im Realismus verankerte Rollenspiel alles besser als sein Vorgänger und glänzt darüber hinaus mit einer fesselnden Geschichte.

Die allgemein hervorragenden Wertungen scheinen sich am ersten Tag sogar in der Zahl der gleichzeitig Spielenden widerzuspiegeln. Allein via Steam waren dies gestern nämlich 159351 Spieler.

Damit hat der Titel des tschechischen Studios schon an Tag 1 sowohl The Witcher 3 als auch STALKER 2 Heart of Chornobyl überholt.

Falls ihr noch keine Gelegenheit hattet, Heinrichs Rückkehr zu feiern, könnt ihr das sofort nachholen und hier unseren gestrigen Twitch-Stream genießen.