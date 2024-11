Kingdom Come: Deliverance II: Mehrere Enden und Xbox Cloud Gaming bestätigt

Kingdom Come: Deliverance II wird mehrere Enden bieten und dazu direkt zur Veröffentlichung Xbox Cloud Gaming unterstützen.

Warhorse Studios hat im vergangenen Kingdom Come: Deliverance II Livestream bestätigt, dass das Action-Rollenspiel mehrere Enden bieten wird.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Kingdom Come: Deliverance II über die Xbox Cloud über die eigene Spielbibliothek gespielt werden kann. Zuvor hatte Microsoft verkündet, dass 50 ausgewählte Spiele über die Xbox Cloud gespielt werden können, wenn diese sich in eurem Besitz befinden. Kingdom Come: Deliverance II wird sich im nächsten Jahr dazu gesellen.