Kingdom Come: Deliverance II: Optionaler Hardcore-Modus spielbar

Auf vielfachen Wunsch der Community gibt es nun auch einen optionalen Hardcore-Modus für Kingdom Come: Deliverance II. Dieser sorgt dafür, dass die Position der Spieler nicht mehr permanent auf der Karte angezeigt wird und es weder Kompass noch Schnellreise-Funktion gibt.

Zusätzlich muss man sich zu Beginn des Spiels mindestens drei dauerhafte negative Eigenschaften auswählen wie z.B. „Rückenprobleme“, was dazu führt, dass man weniger Gewicht tragen kann. Oder „Schlafwandler“, was bedeutet, dass man am nächsten Morgen an zufälligen Orten aufwacht oder man wird ein „Hungriger Heinrich“ und ist noch mehr als sonst vom Essen besessen.

Den Hardcore-Modus gab es bereits im ersten Teil des Spiels und er wurde für die Fortsetzung weiterentwickelt, um Kingdom Come: Deliverance II noch immersiver zu machen.

Karel Kolmann, Senior Game Designer bei Warhorse Studios, erklärt, dass man den Hardcore-Modus so gut wie im ersten Spiel machen aber nicht nur eine simple Kopie erstellen wollte.

„Wir haben nur ein paar der Perks des ersten Spiels beibehalten und dann neue kreiert, um eine brandneue Herausforderung zu erschaffen. Es geht ja nicht nur darum, das Spiel schwieriger zu machen, sondern auch darum, es immersiver zu gestalten. Im Hardcore-Modus des ersten Spiels haben wir zum Beispiel die Position des Spielers auf der Karte deaktiviert und den Kompass entfernt, aber dieses Mal sind wir noch weiter gegangen. Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, verschiedene NPCs nach dem eigenen Standort in der Welt zu fragen, was das Spiel noch immersiver macht. Man kann auf der Straße Reisende treffen und sie nach dem Weg fragen“, so Karel Kolmann.

Zusätzlich ist der DLC „Ausrüstung des tapferen Jägers“ sowohl als Teil der Gold Edition als auch separat verfügbar. Hier warten zahlreiche Kleidungsstücke und eine Waffe auf mutige Jägersleute und ermöglichen einen besonders stylischen Look im finsteren Wald.

Was beinhaltet die „Ausrüstung des tapferen Jägers“?

„Hut des heiligen Hubertus” basierend auf einer Legende über den Schutzpatron der Jäger

„Gugel des Jägermeisters” verziert mit Perlen zum Schutz vor Witterungseinflüssen

„Nimrods Mantel” basierend auf dem berühmten Jäger Nimrod

„Hose des Jägermeisters”

„Handschuhe des Jägermeisters” Jagdhandschuhe aus Leder zum Umgang mit Waffen und beim Erlegen von Wild

„Stiefel des Jägermeisters” Jagdstiefel – gut gemachtes Leder für sicheren Gang durch dichten Wald

„Armbrust der Artemis” für die Jagd mit unserer neuen Art von Fernkampfwaffe

„Jagdbolzen“ 30 Bolzen zur Verwendung mit der Armbrust

Kingdom Come: Deliverance II ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X|S in den Versionen Day One, Gold und Collector’s Edition erhältlich.