Kingdom Come: Deliverance II: Prächtige Collector’s Edition kann vorbestellt werden

Warhorse Studios und PLAION haben einen Trailer veröffentlicht, der die Collector’s Edition von Kingdom Come: Deliverance II in ihrer ganzen Pracht zeigt.

Die Collector’s Edition ist ein Muss für jeden aufstrebenden Ritter und ist vollgepackt mit wahren Schätzen.

Enthalten sind: Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition: Das Kronjuwel in der Schatztruhe eines jeden Adligen, egal, ob man ein Neueinsteiger oder ein langjähriger Fan von Kingdom Come: Deliverance ist. Es enthält die Standard Edition, den Erweiterungspass und die Ausrüstung des tapferen Jägers.

Kingdom Come: Deliverance II Erweiterungspass: Enthält drei kommende Erweiterungen sowie den freischaltbaren Bonusinhalt „Shields of Seasons Passing“, der am ersten Tag verfügbar ist.

Ausrüstung des tapferen Jägers: Egal, ob man die Jagdmütze des Heiligen Hubertus tragen, mit Artemis‘ Armbrust Bolzen auf seine Beute schießen oder in Nimrods berühmtem Jagdmantel elegant aussehen möchte, dieses Set ist ein Muss für jeden aufstrebenden Jäger.

Aber das ist noch nicht alles, denn darüber hinaus bekommt man eine fantastische Statue von Heinrich und seinem treuen Ross Pebbles, die exklusive Stoffkarte „Gassen von Kuttenberg“, das Emaille-Anstecknadel-Set „Tapferkeitswappen“, den legendären Brief der Hoffnung (der Sir Hans Capon anvertraut wurde) und das Sammelkarten-Set „Die Rebellen des Königs“.

So möget ihr Heinrich auf seiner Suche nach Erlösung und Rache im Böhmen des Jahres 1403 begleiten und denket immer daran: „Audentes fortuna iuvat!“

Kingdom Come: Deliverance II erscheint am 11. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X und ist in den Editionen Standard, Gold und Collector’s Edition erhältlich.