Kingdom Come: Deliverance II: Rollenspiel knackt 4-Millionen-Marke

Das gefeierte Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance II reitet weiter auf der Erfolgswelle: Warhorse Studios verkündet, dass inzwischen über vier Millionen Exemplare verkauft wurden – eine weitere Million seit dem letzten Update im Mai.

Bereits in den ersten drei Monaten nach Release gingen mehr als drei Millionen Spiele über die virtuelle Ladentheke. Das realistische Abenteuer im mittelalterlichen Böhmen begeistert damit weiterhin Spieler weltweit.

Seit dem 4. Februar 2025 ist Kingdom Come: Deliverance II für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich – und offenbar ein Pflichtkauf für Fans historischer Rollenspiele.