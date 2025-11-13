Kingdom Come: Deliverance II: Rollenspiel knackt 4-Millionen-Marke

Das gefeierte Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance II reitet weiter auf der Erfolgswelle: Warhorse Studios verkündet, dass inzwischen über vier Millionen Exemplare verkauft wurden – eine weitere Million seit dem letzten Update im Mai.
Bereits in den ersten drei Monaten nach Release gingen mehr als drei Millionen Spiele über die virtuelle Ladentheke. Das realistische Abenteuer im mittelalterlichen Böhmen begeistert damit weiterhin Spieler weltweit.
Seit dem 4. Februar 2025 ist Kingdom Come: Deliverance II für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich – und offenbar ein Pflichtkauf für Fans historischer Rollenspiele.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Noch immer viel zu wenig. Das Spiel ist einfach zu gut. Das sollte min. 2-stellig sein!
Absolut, aber wohl für die meisten Fortnite-Kiddies und TikTok-Generation zu komplex 😀 😀
Bei der 4 fehlt definitiv ne 0 dahinter
Seit Jahren kein so gutes Spiel mehr gespielt ^~^
Hab es am WE, als es kostenlos war, angespielt. Das Kampfsystem ist für mich persönlich erneut das absolute K.O.-Kriterium. Das hat durchgehend den Spielspaß ausgebremst.
Ist deutlich besser als in Teil 1 und entwickelt seine eigene Balance, ist natürlich kein Shooter oder Hack and Slay, das würde die Immersion völlig zerstören.
Beim ersten Teil habe ich auch bis zum Ende gebraucht und war dann immer noch nicht gut. Der zweite ist viel einfacher, und da schaffe ich es auch mal, mit 3-6 Leuten gleichzeitig fertig zu werden.
Man muss sich ein bisschen hineinfinden, aber dann ist das Spiel so richtig gut.
Vor allem kann man Kämpfen auch oft aus dem Weg gehen, wenn man das nicht möchte.
Es ist ein Erfolg, aber das Spiel hätte definitiv noch viel mehr Verkäufe verdient, gerade heutzutage, wo so viele lieblose Spiele in schlechtem Zustand veröffentlicht werden.
Kingdom Come: Deliverance 2 hatte zum Release so gut wie keine Fehler und ist so gut, dass es eines meiner Lieblingsspiele geworden ist.
Aktuell gibt es das Saga Bundle mit allen Inhalten aus Teil 1 und 2 für 54,99 € im Store. Wer die beiden Teile noch nicht hat, bekommt hier ein Top-Angebot.
Wer Teil 1 bereits besitzt, kann sich die Royal Edition von Teil 2 für 1€ weniger kaufen, dafür benötigt man den ersten Teil aber nicht 😂
Fantastisch ❤️, freut mich wirklich 😊
Respektabel, aber da geht es doch noch was!
So ein tolles Spiel verdient richtigen Erfolg
Sehe da auch noch deutlich mehr Potenzial bei den Verkäufen.
Glückwunsch. Das werden noch mehr bei der Qualität. Müsste den ersten auch mal spielen🙈