Kingdom Come: Deliverance II: Spart eure Groschen – kostenloses Wochenende auf Steam und Xbox

Warhorse Studios und Deep Silver geben bekannt, dass Kingdom Come: Deliverance II ab heute kostenlos auf Steam und Xbox spielbar ist (6. bis 10. November).

Für alle, die noch kein mittelalterliches Leben geführt haben, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, in eine Geschichte voller Rache, Verrat und Entdeckungen in diesem epischen RPG-Abenteuer einzutauchen.

Zeitgleich mit dem kostenlosen Wochenende wird das Spiel mit einem Rabatt von bis zu 40 % erhältlich sein: auf Steam (6. bis 13. November) und auf Xbox (6. bis 19. November). Spielstände aus der kostenlosen Testphase können beim Kauf der Vollversion übernommen werden.