Kingdom Come: Deliverance II: Spart eure Groschen – kostenloses Wochenende auf Steam und Xbox

Warhorse Studios und Deep Silver geben bekannt, dass Kingdom Come: Deliverance II ab heute kostenlos auf Steam und Xbox spielbar ist (6. bis 10. November).
Für alle, die noch kein mittelalterliches Leben geführt haben, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, in eine Geschichte voller Rache, Verrat und Entdeckungen in diesem epischen RPG-Abenteuer einzutauchen.
Zeitgleich mit dem kostenlosen Wochenende wird das Spiel mit einem Rabatt von bis zu 40 % erhältlich sein: auf Steam (6. bis 13. November) und auf Xbox (6. bis 19. November). Spielstände aus der kostenlosen Testphase können beim Kauf der Vollversion übernommen werden.
Unbedingt spielen und auch unterstützen, solche Projekte braucht die Welt.
Eins der besten Rollenspiele ever Teil 1 und 2 sogar noch besser kann ich jedem empfehlen, ist unter meinen Top Games of all the time
Solche Aktionen sind echt super 🤘.
Ist das den wirklich kostenlos spielbar oder braucht man Xbox Live Gold oder wie es jetzt heißt dafür?
Du musst Gamepass haben.
Du brauchst mindestens Game Pass Essential (vormals Gold/Core), also die niedrigste Stufe, um free Play Days Spiele wie jetzt Kingdom Come 2 zu spielen.
Kann ich ja mal anspielen.
Ich fand Teil 1 schon absolut furchtbar und werde deshalb passen.
Sehr geile Aktion, da das Spiel schon länger auf meiner Wunschliste steht