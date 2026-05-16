Kingdom Come: Deliverance II: Spieler unterstützen echte Burg-Restaurierung

Warhorse Studios beteiligt sich mit einer Spende an der Restaurierung des realen Pirkštejn Castle.

Warhorse Studios hat bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Steam-Aktion insgesamt 65.000 US-Dollar für die Restaurierung des realen Pirkštejn Castle gespendet wurden, das auch als Inspiration und Schauplatz in Kingdom Come: Deliverance II dient.

Die Spende wurde durch eine Verkaufsaktion während des Steam Medieval Fest ermöglicht, bei der das Studio pro verkauftem Exemplar von Kingdom Come: Deliverance einen Dollar zur Erhaltung der historischen Burg in Tschechien zugesagt hatte. Die daraus resultierende Summe soll nun in laufende Restaurierungsarbeiten fließen.

Pirkštejn Castle ist eine mittelalterliche Festung aus dem 14. Jahrhundert und gilt als bedeutender Teil der böhmischen Geschichte. Trotz mehrfacher Schäden durch Brände, Aufstände und jahrhundertelange Vernachlässigung steht die Anlage noch heute und wird seit 2025 verstärkt durch internationale und lokale Initiativen restauriert.

Besonders im Fokus der Arbeiten steht der historische Glockenturm, der zuvor als stark einsturzgefährdet galt. Die Unterstützung durch Warhorse Studios ergänzt damit bestehende Finanzierungsmaßnahmen von privaten Spendern und öffentlichen Institutionen.

Das Spiel selbst ist stark von realen historischen Ereignissen und Orten inspiriert, was sich auch in der engen Verbindung zwischen Community, Entwicklern und regionalem Tourismus widerspiegelt. Rund um die Burg existieren inzwischen sogar touristische Routen, die sich an der Spielwelt orientieren.

Die Aktion zeigt, wie eng Videospielkultur und reale historische Bewahrung miteinander verbunden sein können und welchen Einfluss Gaming-Communities über die digitale Welt hinaus entfalten.