Kingdom Come: Deliverance II: Trailer und Termin zum DLC Brushes with Death

Mit dem Expansion Pass von Kingdom Come: Deliverance II haben Spieler Zugriff auf drei Erweiterungen für das Rollenspiel.

„Brushes with Death“ ist die erste dieser Erweiterungen, in der Heinrich einem rätselhaften Künstler mit einer dunklen Vergangenheit hilft.

Die Erweiterung wurde jetzt mit dem 15. Mai als Release-Termin sowie einem Video versehen.

Wer keinen Expansion Pass besitzt, kann diesen im Microsoft Store für 29,99 Euro erwerben. Brushes with Death wird auch zum Einzelkauf zu einem bisher unbekannten Preis erhältlich sein.

A skull, a secret, and a painter with a past – Henry’s next journey begins with a whisper in the woods. Kingdom Come: Deliverance II – Brushes with Death arrives May 15. #KCD2 pic.twitter.com/GzpNaRffdc

— Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) May 8, 2025