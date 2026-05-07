Kingdom Come: Deliverance II: Überraschender Luxus-Duft in limitierter Edition vorgestellt

Warhorse Studios und Deep Silver haben gemeinsam mit dem tschechischen Parfümhersteller Kintsugi Perfumes einen limitierten Duft vorgestellt, der direkt von Kingdom Come: Deliverance II inspiriert ist. Die Kreation verbindet mittelalterliche Themen mit moderner Duftkomposition und richtet sich an eine internationale Zielgruppe.

Der Duft wurde visuell durch eine Kampagne von Kintsugi begleitet, die die Dualität zwischen historischer Authentizität und zeitgenössischem Stil betont.

Im Mittelpunkt steht Schauspieler Stanislav Majer, der in Kingdom Come: Deliverance II die Figur Jan Žižka verkörpert. Die Aufnahmen entstanden unter anderem in einem modernen Penthouse des Immobilienprojekts Vanguard Prague. Majer ist dabei in einem Designer-Outfit von Michael Kováčik zu sehen, das moderne Eleganz mit der Stärke seiner historischen Rolle kombiniert.

Zum Launch des Parfüms veröffentlichte Warhorse Studios zusätzlich einen Social-Media-Werbespot, in dem Luke Dale, bekannt als Lord Hans Capon aus dem Spiel, mit seiner Darstellung in Kuttenberg im Mittelpunkt steht.

Die Zusammenarbeit vereint zwei tschechische Marken, die international bereits große Aufmerksamkeit erzielt haben. Kingdom Come: Deliverance II setzt seinen Erfolgskurs fort und wurde kürzlich bei den BAFTA Game Awards in der Kategorie „Best Narrative“ ausgezeichnet, während Kintsugi Perfumes die Kooperation als Ausdruck tschechischer Kreativität auf globaler Bühne versteht.

Der Parfümeur Martin Švach ließ sich bei der Entwicklung direkt vom Spiel inspirieren. Verwendet wurden Duftnoten, die auf im Spiel vorkommenden Elementen basieren, darunter Salbei, Kamille und Lavendel, die für Heiltränke stehen, sowie Apfel und Honig, die im Spiel zur Regeneration eingesetzt werden.

Der Duft trägt den Namen „Kingdom Come“ und ist als limitierte Auflage zum Preis von 155,99 € erhältlich.