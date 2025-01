Kingdom Come: Deliverance II: Um diese Uhrzeit könnt ihr spielen

Kingdom Come: Deliverance II erscheint am 4. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X und ist in den Editionen Standard, Gold und Collector’s Edition erhältlich.

Die weltweiten Veröffentlichungstermine finden sich hier:

In Deutschland geht es also ab dem 4. Februar 2025 um 17:00 Uhr in Kingdom Come: Deliverance II zur Sache.