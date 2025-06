Kingdom Come: Deliverance II: Webedia startet neue internationale Dokureihe Platinum

Mit The Final Countdown präsentiert Webedia stolz die erste Episode seines neuen internationalen Premium-Video- und Doku-Formats Platinum – eine Serie, die sich den Menschen, der Leidenschaft und den entscheidenden Momenten widmet, die modernes Gaming prägen. Gleichzeitig startet Find Your Next Game – ein neuer englischsprachiger YouTube-Kanal von GameStar, entwickelt für ein weltweites Publikum.

Die Auftaktfolge begleitet Warhorse Studios in den finalen 24 Stunden vor der weltweiten Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance 2.

Die Doku wurde vollständig von Webedia produziert und finanziert. Redakteure aus ganz Europa arbeiteten daran mit – in enger Zusammenarbeit mit GameStar (Deutschland), 3DJuegos (Spanien/LATAM), Jeux Vidéo (Frankreich) und GRYOnline.pl (Polen).

Ursprünglich von 3DJuegos als hochwertiges Doku-Format entwickelt, geht Platinum nun in die nächste Phase – als internationale Serie, koproduziert von Webedias führenden Gaming-Marken. Gleichzeitig markiert das Projekt den offiziellen Start des neuen englischsprachigen YouTube-Kanals Find Your Next Game, präsentiert von GameStar und basierend auf der erfolgreichen FYNG-Eventreihe – konzipiert für ein globales Gaming-Publikum.

Gedreht im Februar 2025 in Prag, zeigt The Final Countdown die letzten Stunden bei Warhorse Studios vor dem Launch des mit Spannung erwarteten Sequels. Von Rückblicken auf die Entwicklung beider Spiele der Reihe, über eine exklusive Release-Party bis hin zu den ersten Reaktionen des Teams auf Kritiken und den Live-Launch – der Film bietet intime Einblicke in den Entstehungsprozess von Kingdom Come: Deliverance 2.

“Wir wollten die Menschen zeigen, die hinter der Entwicklung und dem Release eines so großen Spiels stehen – mit all den Herausforderungen und Emotionen, die dazugehören. The Final Countdown ist nicht einfach nur ein Film über den Release von KCD 2 – es ist das Ende einer jahrelangen Reise“, sagt Michał Mańka, Director und Moderator der Doku sowie internationaler, leitender Video-Redakteur von Find Your Next Game.

Die Doku ist ein wichtiger Meilenstein Webedias internationaler Video-Strategie: Mit dem Launch der Platinum-IP und des Kanals Find Your Next Game auf globaler Ebene baut Webedia sein mehrsprachiges, markenübergreifendes Redaktionsnetzwerk aus, um neue Zielgruppen über Landesgrenzen hinweg zu erreichen.

“Platinum erzählt die echten Geschichten hinter den Spielen – von Menschen, die mit Leidenschaft und Mut Neues schaffen. Durch die gebündelte Stärke unserer internationalen Marken in Europa und LATAM entstehen Inhalte, die zu unseren bisher eindrucksvollsten gehören – tief in lokalen Kulturen verwurzelt und zugleich für ein globales Publikum gemacht. In der heutigen Medienlandschaft ist originelles und authentisches Storytelling kein Bonus mehr – es ist entscheidend, um relevant zu bleiben. Und das ist erst der Anfang: Mit Find Your Next Game bauen wir eine globale Plattform auf, um genau diese Geschichten mit der Welt zu teilen”, Dawid Hallmann, Director Gaming & Tech at Webedia.

“Die Idee eines englischsprachigen Webedia-Kanals ist nicht neu, aber bis jetzt war sie schwer umzusetzen. Umso mehr freut es mich, dass wir mit Michał Mańka einen hervorragend vernetzten und engagierten Journalisten gewinnen konnten, der dieses strategisch wichtige Projekt maßgeblich vorantreiben und gleichzeitig die Marke Find Your Next Game sowie die internationale Zusammenarbeit über alle Webedia-Kanäle hinweg stärken wird”, fügte Michal Graf, Head of Video Publishing at Webedia.