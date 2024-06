Kingdom Come: Deliverance II: Xbox Series S schränkt Umfang des Spiels ein

Laut Producer Martin Klíma schränkt die Xbox Series S den Umfang des kommenden Rollenspiels Kingdom Come Deliverance II deutlich ein.

Laut der tschechischen Website Zing.cz gab Producer Martin Klíma während der kürzlich abgehaltenen Game Access-Veranstaltung im tschechischen Brünn an, bei der Entwicklung von Kingdom Come Deliverance II Kompromisse anlässlich der schwachen Hardware der Xbox Series S eingegangen zu sein.

Aufgrund der 10 GB RAM der Konsole habe man sich dazu entschlossen, den Umfang des Rollenspiels im Vergleich zu seinem Vorgänger nur um 25 Prozent zu steigern, so Klima. Zuvor hieß es noch, dass die Kingdom Come: Deliverance II-Karte mehr als doppelt so groß wie im Original sei.

Des Weiteren machte der Producer Angaben zur Leistung von Kingdom Come Deliverance II auf den verschiedenen Plattformen.

So wird der Titel auf Xbox Series X und PlayStation 5 mit einer 4K-Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde laufen. Ob es sich um eine native oder eine hochskalierte 4K-Auflösung handeln wird, verriet er nicht. Auf Xbox Series S läuft das Mittelalter-Rollenspiel mit 1440p und 30 FPS.

Obwohl sich Kingdom Come Deliverance II derzeit noch in einer frühen Phase der Optimierung befindet, soll das Spiel bereits konstant mit über 30 FPS laufen.

Kingdom Come Deliverance II wird 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.