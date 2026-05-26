Kingdom Come: Deliverance III: Warhorse bestätigt neues RPG wird Open-World

Kingdom Come: Deliverance bekommt offenbar weiteren Zuwachs: Entwickler Warhorse Studios hat bestätigt, dass sich ein neues Open-World-RPG im Serienuniversum in Entwicklung befindet, wie wir bereits berichtet haben.

Laut PR-Manager Tobias Stolz-Zwilling arbeitet das Studio derzeit parallel an zwei verschiedenen Open-World-Projekten. Eines davon spielt im Kingdom-Come-Universum, während ein weiteres RPG in der Welt von Mittelerde angesiedelt sein soll.

Ein offizieller Titel wurde für das neue Kingdom-Come-Projekt bislang nicht genannt. Dass es nicht direkt als „Kingdom Come: Deliverance III“ bezeichnet wird, lässt darauf schließen, dass möglicherweise eine neue Geschichte mit anderen Charakteren erzählt wird.

Der geplante Release-Zeitraum wird intern zwischen April 2027 und März 2028 eingeordnet, basierend auf aktuellen Angaben der Embracer Group.

Zusätzlich wird berichtet, dass Prokop Jirsa eine größere Rolle in der zukünftigen Ausrichtung der Reihe übernehmen soll, während Viktor Bocan an dem neuen Herr-der-Ringe-Projekt des Studios beteiligt ist.

Konkrete Gameplay-Details zum neuen Kingdom-Come-Titel liegen derzeit noch nicht vor. Weitere Informationen werden im Zuge zukünftiger Ankündigungen erwartet.