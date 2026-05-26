Kingdom Come: Deliverance III: Warhorse bestätigt neues RPG wird Open-World

Kingdom Come: Deliverance bekommt offenbar weiteren Zuwachs: Entwickler Warhorse Studios hat bestätigt, dass sich ein neues Open-World-RPG im Serienuniversum in Entwicklung befindet, wie wir bereits berichtet haben.
Laut PR-Manager Tobias Stolz-Zwilling arbeitet das Studio derzeit parallel an zwei verschiedenen Open-World-Projekten. Eines davon spielt im Kingdom-Come-Universum, während ein weiteres RPG in der Welt von Mittelerde angesiedelt sein soll.
Ein offizieller Titel wurde für das neue Kingdom-Come-Projekt bislang nicht genannt. Dass es nicht direkt als „Kingdom Come: Deliverance III“ bezeichnet wird, lässt darauf schließen, dass möglicherweise eine neue Geschichte mit anderen Charakteren erzählt wird.
Der geplante Release-Zeitraum wird intern zwischen April 2027 und März 2028 eingeordnet, basierend auf aktuellen Angaben der Embracer Group.
Zusätzlich wird berichtet, dass Prokop Jirsa eine größere Rolle in der zukünftigen Ausrichtung der Reihe übernehmen soll, während Viktor Bocan an dem neuen Herr-der-Ringe-Projekt des Studios beteiligt ist.
Konkrete Gameplay-Details zum neuen Kingdom-Come-Titel liegen derzeit noch nicht vor. Weitere Informationen werden im Zuge zukünftiger Ankündigungen erwartet.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mich interessiert Mittelerde mehr
Es wäre auch irgendwie seltsam, wenn Heinrich ein weiteres Mal seine ganzen Fähigkeiten vergisst. Von daher begrüße ich es, wenn man einen neuen Charakter spielt. Gerne auch so, dass man alten Charakteren nochmal über den Weg läuft.
Also wenn es Kingdom Come Deliverance 3 wird, kann ich mir nur eine Geschichte mit Heinrich vorstellen und dass diese dort auch beendet wird. Am besten, indem er zurück nach Skalitz geht, es wieder aufbaut und mit Theresa zusammen ist. Es gab ja schon in Teil zwei ein Ende mit ihr.
Wenn es nicht Teil 3 ist, was ich eher denke, weil es ja auch nur als neues Abenteuer in Kingdom Come angekündigt wurde, könnte es vielleicht um Hans Capon seine Hochzeit gehen oder auch um eine komplett andere Geschichte.
Ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall gekauft, egal was es wird. 😁
Ich habe nur Teil 1 gespielt, das ist schon gut.
Das Mittelerde Spiel interessiert mich sehr, hoffentlich wird es einen eigenen Stil haben und nicht wie Kingdom Come entwickelt.
Es muss einfach mit Heinrich weitergehen
Gerade mit der Teufelsmeute
dürfte das noch richtig lustig werden
Hoffe auch auf ein Wiedersehen mit Rosa
2 Open Worlds Rollenspiele gleichzeitig entwickeln.
Hoffentlich übernehmen sie sich da nicht.
„Der geplante Release-Zeitraum wird intern zwischen April 2027 und März 2028 eingeordnet, basierend auf aktuellen Angaben der Embracer Group.“
Also das bezweifle ich mal sehr. Teil 2 kam im Februar 2025 und ein Nachfolger dürfte wohl sicher 5 Jahre brauchen. Releasejahr 2030 ist schon eher realistisch.
Ich war von KCDII angetan und hätte es sehr gerne auch gespielt, aber nur First Person geht für mich nicht. Damit komme ich nicht so gut klar. Finde ich persönlich in Crimson Desert besser gelöst.