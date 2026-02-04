Kingdom Come: Deliverance: Hinweise auf Next‑Gen Update verdichten sich

Rund um Kingdom Come Deliverance verdichten sich die Hinweise auf ein bevorstehendes Next‑Gen‑Update, das laut aktuellen Spekulationen am 13. Februar erscheinen könnte.

Auslöser der Diskussion war ein Fehler im PlayStation Store, bei dem die Spielbeschreibung plötzlich von 4K‑Auflösung, 60 FPS und verbesserten visuellen Effekten sprach – alles Merkmale eines typischen Current‑Gen‑Upgrades.

Kurz darauf folgte der nächste Hinweis. Das Spiel erscheint in 9 Tagen im Xbox Game Pass, und zwar exakt am Jahrestag des ursprünglichen Releases.

Die Game‑Pass‑Welle für die erste Februarhälfte verteilt ihre Titel auf unterschiedliche Tage, doch Kingdom Come Deliverance landet ausgerechnet auf dem symbolträchtigsten Datum. Für viele Fans wirkt das wie ein bewusst gewählter Zeitpunkt.

Die Kombination aus Store‑Leak, Jubiläum und Game‑Pass‑Start lässt die Vermutung plausibel erscheinen, dass Warhorse Studios das Update gezielt an diesem Tag veröffentlichen könnte. Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung, doch die Puzzleteile fügen sich auffällig gut zusammen.

Ob es sich tatsächlich um den Next‑Gen‑Sprung handelt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Die Community beobachtet die Lage jedenfalls mit wachsender Spannung – und die Zeichen stehen eindeutig auf ein Upgrade, das längst überfällig wirkt.