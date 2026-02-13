Kingdom Come: Deliverance: Kostenloses Next-Gen-Update veröffentlicht

Das Next-Gen-Konsolen-Update von Kingdom Come: Deliverance ist ab sofort erhältlich und für alle bestehenden Besitzer des Spiels auf PlayStation und Xbox komplett kostenlos.

Heute haben Warhorse Studios und Deep Silver in Zusammenarbeit mit ihrem Partner Saber Interactive eine aktualisierte und verbesserte Version von Kingdom Come: Deliverance als Shadow-Drop für PlayStation und Xbox veröffentlicht, wie wir bereits vermutet haben.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum von Kingdom Come: Deliverance II und als Belohnung für Fans der Reihe erhalten Besitzer des Spiels auf PlayStation und Xbox ab heute ein KOSTENLOSES Update, mit dem sie Heinrichs Saga von Anfang an neu entdecken können!

So erlebt man den Aufstieg des jungen Heinrich vom ersten Kapitel an mit der Performance und Detailtreue, die diese spannende Geschichte verdient. Spieler können Böhmen nun mit bis zu 60 FPS erkunden, wodurch sich alles, von intensiven Kämpfen bis hin zu einem einfachen Galopp durch den Wald, noch direkter anfühlt. Konsolenspieler profitieren nun außerdem von einer verbesserten Bildqualität und Grafikfunktionen für ein flüssigeres Spielerlebnis, wodurch die Welt von Böhmen so immersiv, lebendig und klar wie möglich dargestellt wird.

Doch damit sind die Feierlichkeiten noch nicht zu Ende, denn Warhorse Studios und Deep Silver geben stolz ihren nächsten großen Meilenstein bekannt: 5 Millionen verkaufte Exemplare von Kingdom Come: Deliverance II in 12 Monaten.

„Ich bin unglaublich stolz darauf, dass Kingdom Come: Deliverance II diesen monumentalen Meilenstein erreicht hat. Ich möchte mich bei allen bei Warhorse Studios, unseren Publishing-Partnern bei PLAION und natürlich auch bei unserer großartigen und stetig wachsenden Community bedanken, ohne die dies nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank, dass ihr Teil dieser Reise seid und dies möglich gemacht habt!“, sagt Martin Frývaldský, CEO von Warhorse.

Das Next-Gen-Update für Kingdom Come: Deliverance steht für bestehende Besitzer zum Download bereit und kann auch ab sofort in digitalen Stores erworben werden.

Kingdom Come: Deliverance ist zudem nun auch für alle Game Pass-Abonnenten spielbar und bietet die Verbesserungen des Next-Gen-Updates.

Ab dem 15. Mai 2026 wird es eine physische Version der Next-Gen Royal Edition von Kingdom Come: Deliverance geben.

Mit dem digitalen Kingdom Come: Deliverance Saga Bundle kann man die gesamte preisgekrönte Kingdom Come: Deliverance-Reihe spielen, denn enthalten sind die Royal Edition von Kingdom Come: Deliverance und Kingdom Come: Deliverance II zum UVP von 99,99 €. (Amazon)

Der neue Trailer kann hier angesehen werden: