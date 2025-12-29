Kingdom Come: Deliverance: Next-Gen-Upgrade angeblich schon im Februar

Laut einem neuen Gerücht soll Kingdom Come: Deliverance im Februar ein Upgrade für die aktuellen Konsolen erhalten.

Die Informationen stammen von derselben Quelle, die bereits vor zwei Monaten über ein Upgrade des ersten Spiels und ein neues Projekt berichtet hatte. Demnach handelt es sich bei der kommenden Version jedoch nicht um ein vollwertiges Remake oder eine tiefgreifende Überarbeitung, sondern eher um einen direkten Port der PC‑Version.

Die Erwartungen sollten daher nicht zu hoch angesetzt werden. Nach aktuellem Stand soll das Upgrade hauptsächlich bestehende Inhalte übernehmen, darunter vermutlich auch das 4K‑Texture‑Pack und die hochwertigen Sound‑DLCs, die bereits auf dem PC verfügbar sind.

Für Besitzer bedeutet das: bessere Auflösung, sauberere Assets und modernere Audioqualität – aber keine grundlegenden Neuerungen oder technischen Sprünge.

Dass ein solches Upgrade gerade jetzt erscheinen könnte, ergibt zeitlich Sinn. Kingdom Come: Deliverance feiert im Februar sein achtjähriges Jubiläum, und ein technisch leicht umsetzbarer Port wäre für Warhorse Studios eine unkomplizierte Möglichkeit, das Spiel erneut auf modernen Plattformen zu platzieren, während parallel an zukünftigen Projekten gearbeitet wird.

Was denkt ihr? Könnte Kingdom Come 1 ein Upgrade erhalten?