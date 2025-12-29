Kingdom Come: Deliverance: Next-Gen-Upgrade angeblich schon im Februar

Image: Deep Silver

Upgrade für Next‑Gen? Insider behauptet: Kingdom Come 1 kommt als einfacher PC‑Port zurück.

Laut einem neuen Gerücht soll Kingdom Come: Deliverance im Februar ein Upgrade für die aktuellen Konsolen erhalten.

Die Informationen stammen von derselben Quelle, die bereits vor zwei Monaten über ein Upgrade des ersten Spiels und ein neues Projekt berichtet hatte. Demnach handelt es sich bei der kommenden Version jedoch nicht um ein vollwertiges Remake oder eine tiefgreifende Überarbeitung, sondern eher um einen direkten Port der PC‑Version.

Die Erwartungen sollten daher nicht zu hoch angesetzt werden. Nach aktuellem Stand soll das Upgrade hauptsächlich bestehende Inhalte übernehmen, darunter vermutlich auch das 4K‑Texture‑Pack und die hochwertigen Sound‑DLCs, die bereits auf dem PC verfügbar sind.

Für Besitzer bedeutet das: bessere Auflösung, sauberere Assets und modernere Audioqualität – aber keine grundlegenden Neuerungen oder technischen Sprünge.

Dass ein solches Upgrade gerade jetzt erscheinen könnte, ergibt zeitlich Sinn. Kingdom Come: Deliverance feiert im Februar sein achtjähriges Jubiläum, und ein technisch leicht umsetzbarer Port wäre für Warhorse Studios eine unkomplizierte Möglichkeit, das Spiel erneut auf modernen Plattformen zu platzieren, während parallel an zukünftigen Projekten gearbeitet wird.

Was denkt ihr? Könnte Kingdom Come 1 ein Upgrade erhalten?

  1. Hammerlore 25040 XP Nasenbohrer Level 3 | 29.12.2025 - 13:37 Uhr

    Ich habs in meiner Xbox-Library aber leider nie angespielt. Vielleicht wäre das dann ein Grund zumindest mal reinzuschauen. KCD2 steht eh auf meiner Liste ganz oben. Wobei ich hier tendenziell wohl eher dem Tipp aus der Community folgen werden und mir eine Story-Zusammenfassung auf Youtube ansehe

    • Saibot77 27710 XP Nasenbohrer Level 4 | 29.12.2025 - 13:44 Uhr
      Antwort auf Hammerlore

      Machen. Ich hatte den ersten immer links liegen gelassen. Kurz vor Teil 2 hab ich mir den ersten für nen 10er gekauft und gesichtet. Anfangs sehr sperrig, aber es entfalltet sich dann um so mehr.

    • Duck-Dynasty 148415 XP Master-at-Arms Onyx | 29.12.2025 - 13:58 Uhr
      Antwort auf Hammerlore

      Hatte das Spiel sogar vorbestellt. Mit den Bugs war es mir aber so doof, dass ich es im Gegensatz zu CP2077 nie wieder angepackt habe.
      Vielleicht ja am/ ab dem 13.02.2026 🤷🏻‍♂️

      • Eisbaer2405 46390 XP Hooligan Treter | 29.12.2025 - 15:29 Uhr
        Antwort auf Duck-Dynasty

        Der Release war wirklich grausig, ich hatte es damals trotzdem durchgespielt, wegen der Story. Und dann noch mind. 3x später nach den DLCs. Auf dem PC war die Grafik, teils Realismus pur, ich denke nicht das die Xbox das schafft, deshalb finde ich das Upgrade unwahrscheinlich. Die Hoffnung ist aber da, das ich falsch liege.

  2. shadow moses 438650 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 29.12.2025 - 14:09 Uhr

    Habe es mir mal für 3-4 Euro gekauft, aber nie gespielt. Für dieses Investment erwarte ich mir natürlich, dass dieses Upgrade kostenloses wird.😅 Vielleicht hole ich es mal nach. Bin gerade an Teil 2 dran.

  3. Orbit 31075 XP Bobby Car Bewunderer | 29.12.2025 - 14:18 Uhr

    Wäre cool. KCD ist eines der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe.

  4. Kreator78 59200 XP Nachwuchsadmin 8+ | 29.12.2025 - 14:47 Uhr

    Fand ich total schwach auf der Series x die alte Technik nicht aufzubohren. Wenn sie jetzt nochngeld dafür verlangen wirds frech

  7. SnakeForce 85 37125 XP Bobby Car Raser | 29.12.2025 - 15:54 Uhr

    Gute Nachrichten für mich, wollte den ersten Teil noch fortführen, bevor ich irgendwann mit dem 2. Teil anfange, dann warte ich wohl noch ein wenig, bevor ich dafür die Series X anschmeiße. 🙂

  9. kleineAmeise 126770 XP Man-at-Arms Gold | 29.12.2025 - 17:01 Uhr

    Ich habs komplett durch mit allen DLC’s und das Spiel ist echt ein Meisterwerk mit Macken. Spielt sich wunderbar und sieht auch wunderbar aus. Ein Update braucht das Spiel nicht kann aber von mir aus kommen.

