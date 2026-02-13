Kingdom Come: Deliverance: PS4 vs. PS5 – Kostenloses Next‑Gen‑Upgrade im Vergleich

11 Autor: , in News / Kingdom Come: Deliverance
Übersicht
Image: Deep Silver

Schärfere Texturen, bessere Beleuchtung, viermal schnellere Ladezeiten: Das Update macht Kingdom Come Deliverance kaum wiederzuerkennen.

Kingdom Come Deliverance hat heute ein umfangreiches kostenloses Next‑Gen‑Update für PS5 und Xbox Series erhalten – und die Verbesserungen fallen deutlich stärker aus, als viele erwartet hatten. Nahezu jeder visuelle Aspekt wurde überarbeitet: Texturen, Beleuchtung, Geometrie, Sichtweite – der grafische Sprung wirkt im direkten Vergleich enorm.

Die neue Version bietet zudem die Möglichkeit, bestimmte HD‑Texturen ein‑ oder auszuschalten, um eine stabile 60‑fps‑Performance zu gewährleisten. Besonders beeindruckend sind die Ladezeiten, die auf PS5 im Vergleich zur PS4 viermal schneller ausfallen.

Viele Studios hätten für ein solches Upgrade einen kostenpflichtigen „Enhanced Edition“-Weg gewählt, doch Warhorse stellt das Update kostenlos bereit – ein Schritt, der in der Community viel Anerkennung erhält und das Update zu einem der stärksten Next‑Gen‑Upgrades der letzten Jahre für Current-Gen macht.

Kingdom Come Deliverance wirkt damit frischer, moderner und technisch deutlich näher an aktuellen Rollenspiel‑Standards. Das Spiel ist zudem ab heute im Xbox Game Pass spielbar.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Kingdom Come: Deliverance

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ralle89 84940 XP Untouchable Star 2 | 13.02.2026 - 18:16 Uhr

    Mich würde dann doch lieber ein Vergleich von Xbox Konsolen interessieren.

    1
    • MaDDoG1207 13750 XP Leetspeak | 13.02.2026 - 18:53 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Die One X Version war der PS4 Pro überlegen, es war die beste Konsolenversion.

      Ich werde es gleich auf jeden Fall saugen und berichten, bin gespannt.

      0
    • vl DAVE lv 19325 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 13.02.2026 - 18:54 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Die Vergleiche mit den Xbox Versionen, insbesondere mit der Series X Version, werden meistens leider nur noch nachgereicht.
      Wenn überhaupt…

      Das wird wohl gemacht, weil die Xbox Videos angeblich nicht genügend Clicks generieren.
      Extrem schade..

      Denke aber auch, dass die XSX der ps5 Version ebenbürtig sein wird.

      0
  2. Katanameister 325780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.02.2026 - 18:51 Uhr

    Sieht schon besser aus, sattere Farben, mehr Details und höhere Auflösung 👍.

    0
  3. XXPS 7080 XP Beginner Level 3 | 13.02.2026 - 19:05 Uhr

    Die Vergleiche mit PS5 und Xbox X sind für mich eher uninteressant, da ich dort kaum Unterschiede sehe, liegt vlt am Alter. Auf der PS Pro sieht man allerdings schon manchmal Unterschiede, aber für mich persönlich jetzt nicht so krass das ich von der normalen PS auf die Pro umsteigen würde. Ist für mich eh alles nur Schw….. vergleich und für Kinder interessant die sonst im Leben nichts haben. Aber jeder wie er mag.

    0
  5. buimui 450210 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.02.2026 - 19:21 Uhr

    Trifft sich sehr gut. Habe noch 2 DLCs offen die ich nach Teil 2 noch machen will.

    0
  6. Kreator78 63760 XP Romper Stomper | 13.02.2026 - 19:23 Uhr

    Gerade dabei es aus meiner Bibliothek zu laden. Es installieren die add ons auch mit. Sind die jetzt dabei?

    0

Hinterlasse eine Antwort