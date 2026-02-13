Kingdom Come: Deliverance: PS4 vs. PS5 – Kostenloses Next‑Gen‑Upgrade im Vergleich

Kingdom Come Deliverance hat heute ein umfangreiches kostenloses Next‑Gen‑Update für PS5 und Xbox Series erhalten – und die Verbesserungen fallen deutlich stärker aus, als viele erwartet hatten. Nahezu jeder visuelle Aspekt wurde überarbeitet: Texturen, Beleuchtung, Geometrie, Sichtweite – der grafische Sprung wirkt im direkten Vergleich enorm.
Die neue Version bietet zudem die Möglichkeit, bestimmte HD‑Texturen ein‑ oder auszuschalten, um eine stabile 60‑fps‑Performance zu gewährleisten. Besonders beeindruckend sind die Ladezeiten, die auf PS5 im Vergleich zur PS4 viermal schneller ausfallen.
Viele Studios hätten für ein solches Upgrade einen kostenpflichtigen „Enhanced Edition“-Weg gewählt, doch Warhorse stellt das Update kostenlos bereit – ein Schritt, der in der Community viel Anerkennung erhält und das Update zu einem der stärksten Next‑Gen‑Upgrades der letzten Jahre für Current-Gen macht.
Kingdom Come Deliverance wirkt damit frischer, moderner und technisch deutlich näher an aktuellen Rollenspiel‑Standards. Das Spiel ist zudem ab heute im Xbox Game Pass spielbar.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mich würde dann doch lieber ein Vergleich von Xbox Konsolen interessieren.
Wird wahrscheinlich ähnlich sein bzw aussehen!
Ja denke ich auch.
Die One X Version war der PS4 Pro überlegen, es war die beste Konsolenversion.
Ich werde es gleich auf jeden Fall saugen und berichten, bin gespannt.
OK bin auch gespannt 👍🏻😉
Die Vergleiche mit den Xbox Versionen, insbesondere mit der Series X Version, werden meistens leider nur noch nachgereicht.
Wenn überhaupt…
Das wird wohl gemacht, weil die Xbox Videos angeblich nicht genügend Clicks generieren.
Extrem schade..
Denke aber auch, dass die XSX der ps5 Version ebenbürtig sein wird.
Sieht schon besser aus, sattere Farben, mehr Details und höhere Auflösung 👍.
Die Vergleiche mit PS5 und Xbox X sind für mich eher uninteressant, da ich dort kaum Unterschiede sehe, liegt vlt am Alter. Auf der PS Pro sieht man allerdings schon manchmal Unterschiede, aber für mich persönlich jetzt nicht so krass das ich von der normalen PS auf die Pro umsteigen würde. Ist für mich eh alles nur Schw….. vergleich und für Kinder interessant die sonst im Leben nichts haben. Aber jeder wie er mag.
Wow ,manche verkaufen sowas als Remaster 😬
Trifft sich sehr gut. Habe noch 2 DLCs offen die ich nach Teil 2 noch machen will.
Gerade dabei es aus meiner Bibliothek zu laden. Es installieren die add ons auch mit. Sind die jetzt dabei?