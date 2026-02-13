Kingdom Come: Deliverance: PS4 vs. PS5 – Kostenloses Next‑Gen‑Upgrade im Vergleich

Kingdom Come Deliverance hat heute ein umfangreiches kostenloses Next‑Gen‑Update für PS5 und Xbox Series erhalten – und die Verbesserungen fallen deutlich stärker aus, als viele erwartet hatten. Nahezu jeder visuelle Aspekt wurde überarbeitet: Texturen, Beleuchtung, Geometrie, Sichtweite – der grafische Sprung wirkt im direkten Vergleich enorm.

Die neue Version bietet zudem die Möglichkeit, bestimmte HD‑Texturen ein‑ oder auszuschalten, um eine stabile 60‑fps‑Performance zu gewährleisten. Besonders beeindruckend sind die Ladezeiten, die auf PS5 im Vergleich zur PS4 viermal schneller ausfallen.

Viele Studios hätten für ein solches Upgrade einen kostenpflichtigen „Enhanced Edition“-Weg gewählt, doch Warhorse stellt das Update kostenlos bereit – ein Schritt, der in der Community viel Anerkennung erhält und das Update zu einem der stärksten Next‑Gen‑Upgrades der letzten Jahre für Current-Gen macht.

Kingdom Come Deliverance wirkt damit frischer, moderner und technisch deutlich näher an aktuellen Rollenspiel‑Standards. Das Spiel ist zudem ab heute im Xbox Game Pass spielbar.