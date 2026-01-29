Kingdom Come: Deliverance: PSN-Store bestätigt Next‑Gen‑Upgrade

Über den PlayStation Store wurde das Next‑Gen‑Upgrade für Kingdom Come: Deliverance mit 60 FPS, 4K und neuen Texturen bestätigt.

Die PlayStation‑Store‑Beschreibung von Kingdom Come: Deliverance wurde aktualisiert und liefert nun die offizielle Bestätigung: Ein vollwertiges Next‑Gen‑Upgrade ist unterwegs.

Die neue Fassung soll mit 60 FPS, hochauflösenden Texturen und nativer 4K‑Ausgabe erscheinen – ein deutlicher technischer Sprung für das Mittelalter‑RPG.

Die Aktualisierung sorgt für neues Feuer unter den bereits im Dezember kursierenden Gerüchten, die ein Upgrade im Februar in Aussicht stellten.

Zwar fehlt weiterhin ein konkretes Datum, doch die Store‑Anpassung gilt als klarer Hinweis darauf, dass die Veröffentlichung näher rückt.

Für Fans bedeutet das: Kingdom Come: Deliverance dürfte bald in deutlich schärferer Optik und mit stabilerer Performance auf den aktuellen Konsolen spielbar sein. Natürlich auch auf Xbox Series X|S.