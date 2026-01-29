Kingdom Come: Deliverance: PSN-Store bestätigt Next‑Gen‑Upgrade

Die PlayStation‑Store‑Beschreibung von Kingdom Come: Deliverance wurde aktualisiert und liefert nun die offizielle Bestätigung: Ein vollwertiges Next‑Gen‑Upgrade ist unterwegs.
Die neue Fassung soll mit 60 FPS, hochauflösenden Texturen und nativer 4K‑Ausgabe erscheinen – ein deutlicher technischer Sprung für das Mittelalter‑RPG.
Die Aktualisierung sorgt für neues Feuer unter den bereits im Dezember kursierenden Gerüchten, die ein Upgrade im Februar in Aussicht stellten.
Zwar fehlt weiterhin ein konkretes Datum, doch die Store‑Anpassung gilt als klarer Hinweis darauf, dass die Veröffentlichung näher rückt.
Für Fans bedeutet das: Kingdom Come: Deliverance dürfte bald in deutlich schärferer Optik und mit stabilerer Performance auf den aktuellen Konsolen spielbar sein. Natürlich auch auf Xbox Series X|S.
Sehr geil, dann zocke ich in der Xbox noch einmal rein und schau es mir an 😊
Das wäre super.
Crosssave mit PC wäre auch ganz cool 😎
Besser noch play anywhere.
Supi, ist ein tolles Spiel
Offen ist noch, ob es ein kostenloses Upgrade sein wird oder nicht. Aber da hier der originale Store-Eintrag für das Game geändert worden ist, sieht es schon danach aus. Selbst eine kleine Nachzahlung von ca. 10 Euro wäre in meinen Augen noch akzeptabel.
Coole Nummer, Warhorse Studios machen einen guten Eindruck in meinen Augen, dadurch noch umso mehr.
So geht das Take2/Rockstar 😉
Ich habe leider nicht so viel Zeit. Lohnt es sich, KCD1 noch zu spielen, wenn KCD2 schon existiert? Jemandem, der nicht unendlich Zeit hat, würde ich stets empfehlen, auf RDR1 zu verzichten und stattdessen RDR2 zu spielen.
Witcher 1 und 2 würde ich auch niemandem empfehlen, während Witcher 3 existiert. Ist es bei KCD2 ählich?
Wie gesagt – für Menschen, die nicht unendlich viel Zeit haben.