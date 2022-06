Kingdom Come: Deliverance: Rollenspiel verkauft über 5 Millionen Einheiten

Als wir zuletzt über die Verkaufszahlen von Kingdom Come: Deliverance berichtetet, verkündete der Entwickler im Juni 2020 über 3 Millionen verkaufte Exemplare.

Mittlerweile sind es eine ganze Menge mehr geworden.

Warhorse Studio verkündete jetzt einen neuen Meilenstein. Seit der Veröffentlichung des Rollenspiels im Jahr 2018 wurden auf allen Plattformen zusammen 5 Millionen Einheiten verkauft.

Um den neuen Meilenstein zu feiern, kann via Facebook, Twitter oder Steam eine von fünf Henry-Diorama-Figuren gewonnen werden, in dem ihr eure Lieblingsgeschichte zum Spiel erzählt.

Today we celebrate the milestone of more than 5 million copies of #KingdomComeDeliverance sold across all platforms. Thank you for your loyalty!

Win 1 of 5 Henry Diorama Figurines by telling your favorite KCD story on our Facebook, Steam or in a Tweet below.

Deadline 7/7/2022 pic.twitter.com/A2fh7nNYNh

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) June 27, 2022