Kingdom Come: Deliverance: Xbox vs. PlayStation – Next-Gen-Patch zeigt klare Unterschiede im Grafikvergleich

Für Kingdom Come Deliverance ist ein umfangreicher Next-Gen-Patch erschienen, der die Versionen auf PlayStation 5 und Xbox Series deutlich aufwertet.
Ein neuer Grafikvergleich zeigt, wie stark sich die Plattformen unterscheiden und welche Features exklusiv verfügbar sind.
HD Texturen nicht überall verfügbar
Auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X können Spieler die HD-Texturen ein- und ausschalten. Die Xbox Series S bietet diese Option hingegen nicht, was sich sichtbar auf die Detailtiefe auswirkt.
PS5 Pro mit Vorteilen bei Auflösung und Performance
Die PS5 Pro hebt sich klar ab: Sie rendert intern in einer höheren Auflösung und liefert gleichzeitig bessere Performance als die anderen Konsolen. Das macht sie zur stärksten Konsolenplattform für Kingdom Come Deliverance.
PC bleibt die Referenz
Mit maximalen Einstellungen liegt der PC weiterhin deutlich vorn. Allerdings bleibt das Spiel auch heute noch sehr anspruchsvoll, wenn alle Regler auf Anschlag stehen.
Xbox Game Pass-Version profitiert ebenfalls
Spieler auf Xbox erhalten die Verbesserungen auch in der Xbox Game Pass-Version kostenlos, was den Patch für ein breites Publikum relevant macht.
Kingdom Come Deliverance zeigt damit eindrucksvoll, wie viel Potenzial im Next-Gen-Update steckt – und wie groß die Unterschiede zwischen den Plattformen ausfallen können.
Joar, wie zu erwarten war, stärkste Konsole bietet halt das beste Erlebnis, welch Überraschung, aber wie auch schon im Text beschrieben, es stimmt, dass du immer noch einen sehr starken PC brauchst, um es überhaupt schön und stabil zum Laufen zu bringen.
KCD2 läuft auf Ultra Einstellungen auf meinem PC besser als KCD1, und das ist eigentlich echt komisch. Teil 1 ist einfach nicht gut optimiert, Teil 2 hingegen das komplette Gegenteil.
Das liegt eher daran das KDC 1 damals nicht mit modernen Upscaling Techniken wie Dlls od. FSR programmiert wurde… Und KDC2 mach mal dlls oder FSr aus dann hast du wahrscheinlich den selben Effekt
Die Spiele sind sehr CPU lastig.. Das zwingt sogar i9-13900k in die Knie
Also, ich hab es mit DLSS, aber in Nativ gespielt und auch mal ohne ausprobiert, und es lief trotzdem ohne Probleme.
Ich hab jetzt auch keinen High End PC, sondern ganz im Gegenteil, Ich hab noch eine RTX 2060 mit 12 GB und einen Ryzen 5500 und 32 GB DDR4.
Kcd2 ist definitiv besser optimiert liegt wohl auch an der gewonnen Erfahrungen der Entwickler und der besseren Architektur aktueller Konsolen.
Meine Frau hats gestern angefangen (auf der Pro), sieht echt gut aus. Bei den Cutscenes kommt es mir vor, als wären die gar nicht dran gegangen(nur 60fps), aber die Welt an für sich sehr gut., alles in allem, dafür das es ein kostenloses Update ist, ist es wirklich hammer gut.
Ja muss ich auch sagen bei den cutscenes
Aber im Spiel echt gut optimiert für die Pro
Dachte die Pro taugt nix… Mir aber egal aus series X sehen alle games gut aus, wenn se woanders etwas besser laufen, egal.
Klar taugt die was… Ist alles eine Frage der Optimierung wie bei jeder Konsole 😄
Meinte das auch nur weil viele immer schreiben das die unterschiede sehr klein sind, hab da auch nicht wirklich ahnung von. Wäre es andersrum würden es hier wahrscheinlich einige feiern. Besitze keine pro und brauche sie auch nicht, die normale PS reicht mir. Geht halt nur um den Vergleich.
PS5 Pro sehr nah am PC dran.
Wieder die stärkste Konsolenversion.
Die Series X Version performt wieder Top. Habe das Spiel schon ewig in Besitz. Jetzt wäre der beste Zeitpunkt zum starten.
Kaum Unterschiede zwischen Series X, PS5 und PS5 Pro, eigentlich wie immer.
Das Spiel war für mich ein Highlight. Absolut auch in der alten Fassung sehr gut spielbar. Finde schön dass der Patch gekommen ist, nur etwas zu spät. Die „Next-Gen“ ist schon fast 6 Jahre her. Aber wie manche so sagen, lieber spät als nie.
Vielleicht schaue ich es mir kurz an, aber deswegen nochmal durchspielen!? Nein danke. Keine Zeit.
Forza Horizon 5 zbsp sieht auf der PS5 Pro fast wie Fotorealismus aus und das auf Qualitätsmodus mit 30 FPS. Hier bei Kingdom sieht es auch sehr gut aus mMn. Ist trotzdem nicht mein Spiel.