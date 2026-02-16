Kingdom Come: Deliverance: Xbox vs. PlayStation – Next-Gen-Patch zeigt klare Unterschiede im Grafikvergleich

Kingdom Come Deliverance im Grafikvergleich – Next-Gen-Patch zeigt klare Unterschiede zwischen PS5, PS5 Pro, Xbox Series und PC.

Für Kingdom Come Deliverance ist ein umfangreicher Next-Gen-Patch erschienen, der die Versionen auf PlayStation 5 und Xbox Series deutlich aufwertet.

Ein neuer Grafikvergleich zeigt, wie stark sich die Plattformen unterscheiden und welche Features exklusiv verfügbar sind.

HD Texturen nicht überall verfügbar

Auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X können Spieler die HD-Texturen ein- und ausschalten. Die Xbox Series S bietet diese Option hingegen nicht, was sich sichtbar auf die Detailtiefe auswirkt.

PS5 Pro mit Vorteilen bei Auflösung und Performance

Die PS5 Pro hebt sich klar ab: Sie rendert intern in einer höheren Auflösung und liefert gleichzeitig bessere Performance als die anderen Konsolen. Das macht sie zur stärksten Konsolenplattform für Kingdom Come Deliverance.

PC bleibt die Referenz

Mit maximalen Einstellungen liegt der PC weiterhin deutlich vorn. Allerdings bleibt das Spiel auch heute noch sehr anspruchsvoll, wenn alle Regler auf Anschlag stehen.

Xbox Game Pass-Version profitiert ebenfalls

Spieler auf Xbox erhalten die Verbesserungen auch in der Xbox Game Pass-Version kostenlos, was den Patch für ein breites Publikum relevant macht.

Kingdom Come Deliverance zeigt damit eindrucksvoll, wie viel Potenzial im Next-Gen-Update steckt – und wie groß die Unterschiede zwischen den Plattformen ausfallen können.