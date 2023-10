Kingdom Eighties: Zurück in die wunderbare Zeit des Sommerlagers

Autor:, in / Kingdom Eighties

Fans der Kingdom-Reihe können dieses Jahr Halloween mit einer Reise zurück in den Sommer der Habgier einläuten!

Raw Fury hat Kingdom Eighties, das neueste eigenständige Spiel der preisgekrönten Mikrostrategie-Reihe, für Konsolen und mobile Geräte veröffentlicht.

In diesem Einzelspieler-Liebesbrief an die glorreichen Tage, als man noch Zeltlager besuchte, mit dem Fahrrad zum Einkaufszentrum fuhr und samstagmorgens im Pyjama vor dem Fernseher saß, begeben sich die Spielerinnen und Spieler auf eine Reise in die Vergangenheit, um ihre Stadt vor dem Untergang zu retten.

Kingdom Eighties ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch zum empfohlenen Verkaufspreis von 11,99 EUR erhältlich, mit einem Einführungsrabatt für Playstation Plus-Abonnenten und Nintendo Switch-Spieler. Es ist ebenfalls für iOS (5,99 EUR UVP) und Android-Geräte (5,49 EUR UVP) verfügbar.

Kingdom Eighties ist eine stilvolle Neuauflage der erfolgreichen Kingdom-Franchise und ein episches Mikrostrategie- und Aufbaustrategiespiel im Neon-Retro-Look der 80er-Jahre.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Anführers, eines jungen Campleiters, und verbünden sich mit neuen Freunden wie der Sportskanone, der Tüftlerin und dem Superhirn, um die Stadt Monarch vor den unerbittlichen Angriffen der mysteriösen Habgierigen zu schützen.

Spieler rekrutieren die Kinder aus der Nachbarschaft und weisen ihnen Rollen wie Soldat und Baumeister zu. Mit Münzen bauen und erweitern sie ihr Königreich und befestigen es mit Mauern und Verteidigungstürmen. Aber sie müssen stets bereit sein – wenn die Nacht hereinbricht, werden die Habgierigen gnadenlos angreifen. Die Spieler erkunden ihre neue urbane Umgebung, um Mounts freizuschalten, mächtige Waffen und technische Upgrades zu entdecken und ihre Ressourcen klug zu verwalten, um zu überleben.

Die Key-Features von Kingdom Eighties:

Ein perfekter Einstieg in das Kingdom-Franchise: Kingdom Eighties baut auf der bekannten Welt und den Mechanismen der Serie auf und bietet eine neue Erfahrung, die sich perfekt für Neueinsteiger eignet, um sich in die Franchise zu verlieben.

Kingdom Eighties baut auf der bekannten Welt und den Mechanismen der Serie auf und bietet eine neue Erfahrung, die sich perfekt für Neueinsteiger eignet, um sich in die Franchise zu verlieben. Gemeinsam ist man stärker: Die Spieler können sich mit drei Charakteren zusammentun, die sie auf ihrer Reise unterstützen: die Sportskanone, die Tüftlerin und das Superhirn. Jeder von ihnen hat unterschiedliche Fähigkeiten, die sie kombinieren können, um in jedem Level weiterzukommen.

Die Spieler können sich mit drei Charakteren zusammentun, die sie auf ihrer Reise unterstützen: die Sportskanone, die Tüftlerin und das Superhirn. Jeder von ihnen hat unterschiedliche Fähigkeiten, die sie kombinieren können, um in jedem Level weiterzukommen. Die Straßen mit Stil erkunden: Die Abenteurer reisen zu neuen Orten, die noch nie in einem Kingdom-Spiel zu sehen waren und die mit der unverwechselbaren Pixel-Art-Magie der Serie gestaltet wurden. Sie finden neue Räder im Skateboard-Park, besuchen die Geschäfte in der Main Street und befreien die New Lands Mall von den Habgierigen.

Die Abenteurer reisen zu neuen Orten, die noch nie in einem Kingdom-Spiel zu sehen waren und die mit der unverwechselbaren Pixel-Art-Magie der Serie gestaltet wurden. Sie finden neue Räder im Skateboard-Park, besuchen die Geschäfte in der Main Street und befreien die New Lands Mall von den Habgierigen. Für den Sommer leben: Die kultige, handgemachte Pixel-Art-Magie von Kingdom ist zurück mit dem unverwechselbaren 80er Jahre Neon-Feeling. Begleitet vom original Synthwave-Soundtrack von Andreas Hald reisen die Spielerinnen und Spieler zurück in die wunderbare Zeit der Fahrradtouren und Sommercamps, in der alles möglich schien!

Die kultige, handgemachte Pixel-Art-Magie von Kingdom ist zurück mit dem unverwechselbaren 80er Jahre Neon-Feeling. Begleitet vom original Synthwave-Soundtrack von Andreas Hald reisen die Spielerinnen und Spieler zurück in die wunderbare Zeit der Fahrradtouren und Sommercamps, in der alles möglich schien! Brandneuer Survival-Mixtape-Modus: Wenn die Spieler im Pausenmenü auf das Mixtape klicken, erwartet sie packendes Survival-Gameplay. Sie versuchen ihr Glück, indem sie endlose Wellen gieriger Feinde besiegen, um sich eine Krone zu verdienen – wie viele Tage werden sie durchhalten?

Den Launch Trailer gibt es hier zu sehen: