KINGDOM HEARTS Collection [I-III]: Neues Bundle bringt drei Spiele auf aktuelle Konsolen

Die Kingdom Hearts Collection I–III bringt die komplette Hauptreihe in einem umfassenden Bundle zurück und erscheint am 8. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Das Paket vereint gleich drei zentrale Inhalte der Serie: Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sowie Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC). Alle Inhalte können dabei auch einzeln erworben werden.

Parallel zur Ankündigung wurde zudem eine Demoversion von Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) für Nintendo Switch 2 veröffentlicht, die Spielern einen ersten Eindruck der technischen Umsetzung bietet.

Ein zusätzlicher Vorbestellerbonus ist ebenfalls enthalten: Wer das Bundle bis zum 7. Oktober 2026 um 23:59 Uhr vorbestellt, erhält 48 Stunden Early Access vor dem offiziellen Start.

Exklusiv auf der jeweiligen Plattform wird außerdem das Schlüsselschwert „Phantomgrün“ als Bonus freigeschaltet, was zusätzliche Sammel- und Gameplay-Anreize bietet.

Square Enix bündelt damit erstmals mehrere zentrale Kingdom-Hearts-Titel in einer modernen Konsolenfassung und erweitert den Zugang zur kompletten Saga für neue und bestehende Spieler.