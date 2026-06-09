KINGDOM HEARTS Collection [I-III]: Neues Bundle bringt drei Spiele auf aktuelle Konsolen

Die Kingdom Hearts Collection I–III bringt die komplette Hauptreihe in einem umfassenden Bundle zurück und erscheint am 8. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Das Paket vereint gleich drei zentrale Inhalte der Serie: Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sowie Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC). Alle Inhalte können dabei auch einzeln erworben werden.
Parallel zur Ankündigung wurde zudem eine Demoversion von Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) für Nintendo Switch 2 veröffentlicht, die Spielern einen ersten Eindruck der technischen Umsetzung bietet.
Ein zusätzlicher Vorbestellerbonus ist ebenfalls enthalten: Wer das Bundle bis zum 7. Oktober 2026 um 23:59 Uhr vorbestellt, erhält 48 Stunden Early Access vor dem offiziellen Start.
Exklusiv auf der jeweiligen Plattform wird außerdem das Schlüsselschwert „Phantomgrün“ als Bonus freigeschaltet, was zusätzliche Sammel- und Gameplay-Anreize bietet.
Square Enix bündelt damit erstmals mehrere zentrale Kingdom-Hearts-Titel in einer modernen Konsolenfassung und erweitert den Zugang zur kompletten Saga für neue und bestehende Spieler.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Aktuell besitze ich eine Kingdom Hearts Collection. Muss ich mal schauen ob sich die neue Collection lohnt. Danke für die Info. 💚
Es könnte sein dass du mit einer weiteren Collection (gibt ja zwei) günstiger dabei wegkommen kannst.
… Allerdings ist es wirklich unklar ob die alten jetzt Updates bekommen oder nur die Versionen in dem Paket… Es ist etwas verwirrend 😅
Hat es eine deutsche synchro?
Laut Microsoft Store nein.
Das ist schade!!
Wurde leider bei den Remaster weggelassen, weil es erweiterte Versionen sind..
Dabei war die deutsche Synchro auf PS2 damals so ikonisch..
Hmm, eigentlich nur für Switch 2 Spieler interessant.. die Spiele selbst waren auf anderen Konsolen schon häufiger im Sale – aktuell wieder.
Macht eigentlich nur für Teil 3 wirklich Sinn… Und der war nicht gut 😅
Macht mMn Sinn, wenn man noch gar kein Teil hat. Die neue Collection mit allen Teilen kostet regulär 79,99€. Die alten Versionen sind gerade im Sale und wenn man da alle holt, kommt man auf 72€ Sale Preis.
Da ich die schon auf PS gespielt habe, warte ich bis die neue Collection irgendwann im Sale ist und dann wird es noch mal auf XB gespielt.
Ich habe eine der Collections…ich schau mal irgendwann…
Auf PS4 soll laut einem Kumpel eine solche Collection ~35€ kosten.
Daher es SquareEnix ist wirds nicht nochmal so günstig, aber daher der DLC für KH3 schon dreist überteuert ist wäre es der Preis ab dem ich nochmal überlege.
Hab die Xbox One Versionen und werde nicht nochmal zahlen.
Das ist natürlich klasse für mich, der noch keinerlei Berührungspunkte mit der Reihe hat.
Da werden sich bestimmt einige freuen viel Spaß allen 😉
Wäre tatsächlich für mich interessant ich habe die Reihe nie gespielt aber bei meinem besten Freund immer zugesehen.