KINGDOM HEARTS Collection [I-III]: Vereint die komplette Saga in einem neuen Bundle

Mit der Kingdom Hearts Collection [I-III] erscheint ein umfassendes All-in-One-Bundle, das die komplette Hauptreihe der beliebten Action-RPG-Saga auf aktuelle Konsolen bringt. Die Sammlung vereint mehrere zuvor veröffentlichte HD-Remaster und erweitert diese um moderne Optimierungen für aktuelle Hardware.
Enthalten sind KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue sowie KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC). Alle Inhalte werden dabei nativ auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 spielbar sein, ohne Cloud-Streaming.
Im Mittelpunkt der Reihe steht erneut Sora, der gemeinsam mit Donald Duck und Goofy durch verschiedene Disney- und Pixar-Welten reist. Dort kämpfen sie mit dem Schlüsselschwert gegen die Dunkelheit, treffen ikonische Charaktere und erleben eine emotional erzählte Geschichte über Freundschaft, Verlust und Zusammenhalt.
Die Sammlung bündelt dabei sämtliche wichtigen Kapitel der Reihe – von KINGDOM HEARTS FINAL MIX über Birth by Sleep bis hin zu KINGDOM HEARTS III inklusive des Re Mind-DLCs. Damit bietet das Bundle den vollständigen erzählerischen Bogen der Serie in einer einzigen Veröffentlichung.
Zusätzlich wird die Collection auf verschiedenen Plattformen mit exklusiven In-Game-Boni ausgestattet. Je nach System erhalten Spieler spezielle Schlüsselschwerter, darunter Varianten wie „Lange Nacht“, „Mitternachtsblau“ oder „Phantomgrün“.
Ein weiterer Bonus: Digitale Vorbesteller auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten bis zu 48 Stunden Early Access. Außerdem gibt es für Besitzer älterer Versionen Rabatte beim Upgrade auf die neue Konsolengeneration.
Speicherstände lassen sich auf Wunsch zwischen bestimmten Plattformen übertragen, wobei diese Funktion vorwiegend für Nintendo Switch (Cloud-Version) zur Verfügung steht.
Mit dieser Sammlung bringt Square Enix die komplette Kingdom Hearts-Saga in einem technisch überarbeiteten Gesamtpaket auf moderne Systeme und macht die Reihe für neue wie alte Spieler gleichermaßen zugänglich.
Die Spiele sind einzeln oder zusammen als Bundle für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und XBOX Series X|S erhältlich. Obendrein wird KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- nativ auf Nintendo Switch verfügbar sein.
- KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- (nur digital)
- KINGDOM HEARTS FINAL MIX
- KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories
- KINGDOM HEARTS II FINAL MIX
- KINGDOM HEARTS 358/2 Days (HD-Zwischensequenz-Zusammenstellung)
- KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX
- KINGDOM HEARTS Re:coded (HD-Zwischensequenz-Zusammenstellung)
- KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue (nur digital)
- KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD
- KINGDOM HEARTS χ Back Cover (Film)
- KINGDOM HEARTS 0.2 Birth By Sleep
- KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) (nur digital)
- KINGDOM HEARTS III
- KINGDOM HEARTS Re Mind (DLC)
- KINGDOM HEARTS Collection [I~III] (physisch und digital)
- Alle Spiele aus den Bundles KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue und KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)
Hier noch einmal der Trailer für euch:
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und was soll jetzt daran neu sein ? Habe bereis alles auf xbox und frage mich für was ich mir das holen sollte überlegung wäre es bei mir dann wenn die deutsche synchro bei teil 1 und 2 in der sammlung drin wäre.
Dasselbe hatte ich mich auch gefragt, als ich es gesehen habe. Dann ist mir aufgefallen, dass es eine auf die aktuellen Konsolen optimierte Version mit 60fps ist
Geht wohl auch an Spieler wie mich, die nie zuvor einen Teil gespielt haben und nun die Möglichkeit bekommen könnten.
+ Die erwähnten Optimierungen
Die Disney Charaktere haben ihren Charme. Aber das wirkt mir alles etwas zu kindlich auf mich. Das letzte mal mit meinem Schlüssel gekämpft habe ich, als ich richtig besoffen war 🥴
Mag kindlich aussehen, die Story ist es aber definitiv nicht.
Mit deutscher Synchro hätte ich zugeschlagen, aber werde wohl passen müssen. Dafür ist die Nostalgie zum Spiel zu riesig, mit der deutschen Übersetzung.
Wird sich SE auch nicht mehr die Mühe machen die fehlenden Passagen neu zu synchronisieren.. echt schade, ich habe immer noch die deutschen Stimmen der Charas im Kopf, wenn ich sie sehe..
KA ob da auch vielleicht Lizenzen mit reinfallen..
Wäre ansonsten schön gewesen, wenn sie uns die Option gegeben hätten mit deutscher Synchro, auch wenn ein paar Stellen fehlen.
Bei der Flodders Trilogy Collection gibt’s auch Szenen, die es im deutschen Release bisher nicht gab, da springt der Film einfach kurz auf Niederländisch und man bekommt Untertitel für die paar Sekunden.
Ja, ich hoffe, dass der jüngst angekündigte KDH 4 eine deutsche Lokalisierung bekommt.
😅😅😅😅
Geil, wie du hier geschickt kurz auf die Flodders umschwenkst.
Weltklasse 🤣
Bin so froh, dass ich immer noch damit gewartet habe, die anderen Versionen für XB zu holen.
Hab die Complete Collection nun auf WL gepackt und sobald es da guten Deal gibt, schlage ich zu – sollten mindestens 50% sein.
Alles andere wäre mir zu viel, dafür dass ich 1 und 2 schon auf PS2 gespielt habe und die alten Sammlungen auch bereits physisch für PS4 habe.
Kingdom Hearts ist schon eine tolle Reihe, auch wenn Nomura es etwas übertrieben hat mit den ganzen Ablegern 😅
Musste mir eben auch die beiden Titelsongs von Kingdom Hearts 1 und 2 anhören.. immer noch Gänsehaut. Simple and Clean (Planitb Remix) und Sanctuary sind so gute Lieder von Utara Hikaru.
Hab alle drei Teile schon und finde es schade das es kein Upgrade gibt.
Ist das eine Trilogie die man gespielt haben muss oder eher nicht? Hab bis jetzt nur gutes gehört aber weiß nicht so Recht.🤔
Habe noch kein Teil gespielt davon 🤔