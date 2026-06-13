KINGDOM HEARTS Collection [I-III]: Vereint die komplette Saga in einem neuen Bundle

Mit der Kingdom Hearts Collection [I-III] erscheint ein umfassendes All-in-One-Bundle, das die komplette Hauptreihe der beliebten Action-RPG-Saga auf aktuelle Konsolen bringt. Die Sammlung vereint mehrere zuvor veröffentlichte HD-Remaster und erweitert diese um moderne Optimierungen für aktuelle Hardware.

Enthalten sind KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue sowie KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC). Alle Inhalte werden dabei nativ auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 spielbar sein, ohne Cloud-Streaming.

Im Mittelpunkt der Reihe steht erneut Sora, der gemeinsam mit Donald Duck und Goofy durch verschiedene Disney- und Pixar-Welten reist. Dort kämpfen sie mit dem Schlüsselschwert gegen die Dunkelheit, treffen ikonische Charaktere und erleben eine emotional erzählte Geschichte über Freundschaft, Verlust und Zusammenhalt.

Die Sammlung bündelt dabei sämtliche wichtigen Kapitel der Reihe – von KINGDOM HEARTS FINAL MIX über Birth by Sleep bis hin zu KINGDOM HEARTS III inklusive des Re Mind-DLCs. Damit bietet das Bundle den vollständigen erzählerischen Bogen der Serie in einer einzigen Veröffentlichung.

Zusätzlich wird die Collection auf verschiedenen Plattformen mit exklusiven In-Game-Boni ausgestattet. Je nach System erhalten Spieler spezielle Schlüsselschwerter, darunter Varianten wie „Lange Nacht“, „Mitternachtsblau“ oder „Phantomgrün“.

Ein weiterer Bonus: Digitale Vorbesteller auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten bis zu 48 Stunden Early Access. Außerdem gibt es für Besitzer älterer Versionen Rabatte beim Upgrade auf die neue Konsolengeneration.

Speicherstände lassen sich auf Wunsch zwischen bestimmten Plattformen übertragen, wobei diese Funktion vorwiegend für Nintendo Switch (Cloud-Version) zur Verfügung steht.

Mit dieser Sammlung bringt Square Enix die komplette Kingdom Hearts-Saga in einem technisch überarbeiteten Gesamtpaket auf moderne Systeme und macht die Reihe für neue wie alte Spieler gleichermaßen zugänglich.

Die Spiele sind einzeln oder zusammen als Bundle für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und XBOX Series X|S erhältlich. Obendrein wird KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- nativ auf Nintendo Switch verfügbar sein.

KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- (nur digital) KINGDOM HEARTS FINAL MIX KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories KINGDOM HEARTS II FINAL MIX KINGDOM HEARTS 358/2 Days (HD-Zwischensequenz-Zusammenstellung) KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX KINGDOM HEARTS Re:coded (HD-Zwischensequenz-Zusammenstellung)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue (nur digital) KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD KINGDOM HEARTS χ Back Cover (Film) KINGDOM HEARTS 0.2 Birth By Sleep

KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) (nur digital) KINGDOM HEARTS III KINGDOM HEARTS Re Mind (DLC)

KINGDOM HEARTS Collection [I~III] (physisch und digital) Alle Spiele aus den Bundles KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue und KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)



Hier noch einmal der Trailer für euch: