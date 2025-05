Kingdom Hearts IV: Entwicklungsstopp bei Kingdom Hearts-Spinoff

Autor:, in / Kingdom Hearts IV

Square Enix hat offiziell die Entwicklung des Mobile-Spinoffs Kingdom Hearts: Missing-Link eingestellt. Das Spiel wurde ursprünglich 2022 gemeinsam mit Kingdom Hearts IV angekündigt und sollte ein GPS-basiertes Action-RPG für iOS und Android werden.

Trotz geschlossener Beta-Tests und mehrjähriger Entwicklungsarbeit entschied das Unternehmen, dass es nicht möglich sei, einen langfristig zufriedenstellenden Service zu bieten. Diese Entscheidung steht im Einklang mit Square Enix‘ strategischem Wandel hin zu weniger, aber qualitativ hochwertigeren Titeln.

In einer offiziellen Erklärung entschuldigte sich Square Enix bei den Fans und betonte, dass die Arbeiten an Kingdom Hearts IV weiterhin mit Hochdruck voranschreiten.

Das kommende Hauptspiel wird von Creative Business Unit I entwickelt und nutzt die Unreal Engine 5. Es setzt die Geschichte von Sora, Donald und Goofy fort und beginnt mit dem neuen Handlungsbogen „Lost Master Arc“.

Spieler können sich auf realistische Umgebungen wie die Stadt Quadratum, neue Gameplay-Mechaniken und die Rückkehr bekannter Charaktere freuen .

„Wir haben die Entscheidung getroffen, die Entwicklung von Kingdom Hearts Missing-Link abzubrechen.“ „Wir möchten uns bei allen, die sich auf den Start des Spiels gefreut haben, von ganzem Herzen entschuldigen. Obwohl wir hart an der Entwicklung und Anpassung des Spiels gearbeitet haben, in der Hoffnung, dass es vielen Spielern gefallen würde, haben wir festgestellt, dass es für uns schwierig sein würde, einen Service anzubieten, den die Spieler über einen langen Zeitraum hinweg als zufriedenstellend empfinden würden, was uns zu der Entscheidung geführt hat, die Entwicklung einzustellen.“ „Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um uns bei allen zu bedanken, die uns bei den zahlreichen geschlossenen Betatests unterstützt haben. Es tut uns wirklich leid, diese Ankündigung machen zu müssen. Die Kingdom Hearts-Serie wird fortgesetzt. Wir arbeiten hart an Kingdom Hearts IV und hoffen, dass ihr die Serie weiterhin unterstützt und nach weiteren Updates Ausschau haltet.“

Obwohl Missing-Link ursprünglich als Brücke zwischen früheren Spielen und Kingdom Hearts IV dienen sollte, bleibt unklar, ob Elemente daraus in zukünftige Projekte integriert werden. Square Enix hat jedoch in der Vergangenheit Inhalte aus eingestellten Spielen in anderen Formaten wiederverwendet.