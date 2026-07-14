Kingdom Hearts IV: Fans hoffen auf Neuigkeiten beim neuen Disney-Event

Disney widmet Kingdom Hearts im August ein besonderes Jubiläums-Event und Fans hoffen, etwas Neues über Kingdom Hearts IV zu erfahren.

Zum 25. Jubiläum von Kingdom Hearts veranstaltet Disney im August ein besonderes „Deep Dive into Kingdom Hearts“-Event. Ob dabei auch Kingdom Hearts IV zu sehen sein wird, ist derzeit allerdings offen.

Die Präsentation findet im Rahmen der D23: The Ultimate Fan Event statt, das vom 14. bis 16. August in Anaheim, Kalifornien, ausgetragen wird. Der Kingdom Hearts Deep Dive ist für den 15. August von 16:30 bis 17:30 Uhr angesetzt.

Laut der offiziellen Beschreibung erwartet Fans eine Reise durch die Geschichte der Reihe, bei der die vergangenen 25 Jahre von Kingdom Hearts im Mittelpunkt stehen. Zudem sollen Entwickler, Synchronsprecher und weitere Beteiligte Einblicke in die Entstehung der Zusammenarbeit zwischen Disney, Pixar und Square Enix geben.

Eine Ankündigung zu Kingdom Hearts IV wurde bislang jedoch nicht bestätigt. In der offiziellen Veranstaltungsbeschreibung findet sich weder ein Hinweis auf das Spiel noch auf eine Gameplay-Präsentation oder andere Neuankündigungen.

Damit bleibt abzuwarten, ob Disney und Square Enix die Gelegenheit nutzen, um den nächsten Hauptteil der Reihe erstmals seit längerer Zeit wieder ins Rampenlicht zu rücken.