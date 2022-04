Kingdom Hearts IV: Künftige Szenen in der Unreal Engine 5

Der Ankündigungstrailer von Kingdom Hearts IV kam (mehr oder weniger) überraschend zum 20. Jubiläum der Serie heraus. Die Szenen aus dem Trailer wurden noch mit der Unreal Engine 4 umgesetzt. Direktor Tetsuya Nomura meinte jedoch, das wird das letzte Mal gewesen sein, dass man das Spiel so gesehen hat.

Im Trailer ist die Rede davon, dass das Spiel in der fünften Version der Unreal Engine entwickelt und man dadurch die optische Erscheinung um „einige Level erhöhen wird“.

In einem Interview mit dem Famitsu Magazin auf der Seite Ryokutya wurde Tetsuya Nomura gefragt, wann man das Spiel denn in der neuen Engine sehen würde.

Seine Antwort darauf war: „Wir entwickeln in der Unreal Engine 5, also wird dies wohl das einzige Mal gewesen sein, dass Bilder in der Unreal Engine 4 zu sehen waren. Das nächste Material sollte schon in der Unreal Engine 5 sein.“