Kingdom Hearts IV: Nomura bestätigt gute Fortschritte

Regisseur Tetsuya Nomura hat in einem aktuellen Livestream Fans von Kingdom Hearts 4 und Final Fantasy 7 Remake Part 3 ein wichtiges Update gegeben.

Beide Spiele befinden sich weiterhin planmäßig in der Entwicklung, auch wenn bisher kaum neue Details veröffentlicht wurden. Kingdom Hearts IV wurde bereits 2022 im Rahmen des 20. Jubiläums der Reihe angekündigt und sorgt seitdem für große Erwartungen innerhalb der Community. Laut Nomura laufen die Arbeiten stabil, konkrete Neuigkeiten lassen aber noch auf sich warten.

Auch beim Final Fantasy 7 Remake Part 3, das die Trilogie auf der aktuellen Konsolengeneration abschließen soll, betonte Nomura, dass das Team deutliche Fortschritte macht.

Der Titel befindet sich seit mehr als zwei Jahren in Entwicklung und wird voraussichtlich das Finale der Neuinterpretation darstellen. Co-Direktor Motomu Toriyama kündigte an, dass erste Informationen rund um den zweiten Jahrestag von FF7 Ever Crisis erwartet werden können.

Damit gibt Square Enix den Spielern die Gewissheit, dass sowohl Kingdom Hearts 4 als auch Final Fantasy 7 Remake Part 3 ihren geplanten Weg gehen und auf die Zukunft der beiden Kultreihen eingestimmt wird.