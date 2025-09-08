Kingdom Hearts IV: Nomura bestätigt gute Fortschritte

Regisseur Tetsuya Nomura hat in einem aktuellen Livestream Fans von Kingdom Hearts 4 und Final Fantasy 7 Remake Part 3 ein wichtiges Update gegeben.
Beide Spiele befinden sich weiterhin planmäßig in der Entwicklung, auch wenn bisher kaum neue Details veröffentlicht wurden. Kingdom Hearts IV wurde bereits 2022 im Rahmen des 20. Jubiläums der Reihe angekündigt und sorgt seitdem für große Erwartungen innerhalb der Community. Laut Nomura laufen die Arbeiten stabil, konkrete Neuigkeiten lassen aber noch auf sich warten.
Auch beim Final Fantasy 7 Remake Part 3, das die Trilogie auf der aktuellen Konsolengeneration abschließen soll, betonte Nomura, dass das Team deutliche Fortschritte macht.
Der Titel befindet sich seit mehr als zwei Jahren in Entwicklung und wird voraussichtlich das Finale der Neuinterpretation darstellen. Co-Direktor Motomu Toriyama kündigte an, dass erste Informationen rund um den zweiten Jahrestag von FF7 Ever Crisis erwartet werden können.
Damit gibt Square Enix den Spielern die Gewissheit, dass sowohl Kingdom Hearts 4 als auch Final Fantasy 7 Remake Part 3 ihren geplanten Weg gehen und auf die Zukunft der beiden Kultreihen eingestimmt wird.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
FF wird auf jeden Fall gekauft, geniale Reihe.
Bei Kingdom Hearts warte ich die Tests ab.
Bin mal gespannt wie sehr sie FF 7 Teil 3 diesmal strecken werden oder ob sie es etwas kompakter halten.
Auf Kingdom Hearts bin ich gespannt.
Der Zusammenhang erklärt zumindest, warum ich miit beiden Franchises nichts anfangen kann. Beides probiert. Nicht mit warm geworden. Ich bleib bei Atelier und Tales of ^^
Sehr gut. 👍🏻
Ich mag Final Fantasy. Hoffe auf ein baldiges Release von FF 7 Remake & Ankündigung von Rebirth für die Xbox. Bin ja aktuell noch mit World of Final Fantasy Maxima beschäftigt und Final Fantasy XV muss ich auch noch durchspielen. Final Fantasy XVI habe ich vor ca. 2 Monaten auf Xbox durchgespielt. 🙂
Auf Kingdom Hearts 4 bin ich auch gespannt. 🙂