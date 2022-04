Kingdom Hearts IV: Nomura verrät Details über die Welt von Quadratum

Autor:, in / Kingdom Hearts IV

Im Gespräch mit der Seite Famitsu gab Tetsuya Nomura als Schöpfer der Kingdom Hearts-Reihe neue Details zum kürzlich angekündigten neuen Teil und der realistischen Spielwelt Quadratum preis.

Wie man im Trailer sehen konnte und erfuhr, gibt es Bereiche, die wie Shibuya in Tokio aussahen. Nomura bestätigte, dass Shibuya ein Teil von Quadratum sei. Wobei Quadratum nicht die echte, sondern eine Art Nachwelt ist.

Der Raum, in dem Sora im Trailer erwacht, wird eine frühe Basis in Kingdom Hearts IV sein. Sie liegt im Stadtbezirk Minami-Aoyama.

Als Antwort darauf, wie Quadratum als alternative Welt funktioniere, sagt Nomura, dass sich die Wahrnehmungen aus jeder Perspektive ändern würden. Etwas ähnliche sagte auch der Meister der Meister im Handyspiel Kingdom Hearts Union χ.

Etwas Interessantes zum Aussehen von Sora zu sagen, hatte Nomura ebenfalls. Denn, im Trailer sah man einen realistisch aussehenden Sora. Am Ende des Trailers sah man aber auch Donald und Goofy, die keinen solchen realistischen Look hatten.

Laut Nomura war im Trailer alles, was man vor der Einblendung des Kingdom Hearts IV-Logos gesehen hat, Segmente aus Quadratum. Doch wenn Sora in seine ursprüngliche Welt zurückkehren kann, wird er mit Shadern so wie Donald und Goofy aussehen.

Hier ist noch einmal der Trailer zur Ankündigung von Kingdom Hearts IV: