Kingdom Hearts IV: Spannende Details zum neuen Ableger

Die Website „youngjump.jp“ hat ein Interview mit Tetsuya Nomura geführt. Dabei sind einige interessante Details zum Vorschein (via google.translate) gekommen.

So sagte der Entwickler, dass es für alle Spieler einen leichten Einstieg mit Kingdom Hearts IV geben soll, da die Geschichte sozusagen zurückgesetzt wurde. Spieler, die das Ende von Teil 3 kennen, wissen, warum dies der Fall ist. Somit steht Kingdom Hearts IV für einen Neuanfang und die Geschichte soll weniger verwirrend ausfallen.

Außerdem werden sich Spieler von Kingdom Hearts IV viel Zeit im Quadratum (einem Feld ähnlich wie in Shibuya) verbringen, einer Art „unrealistischer Traumwelt“.

„Obwohl es auf Shibuya basiert, habe ich das Gefühl, dass es nicht das echte Shibuya ist, und diese Art von Umgebung fühlt sich wie ein Traum an. Ich habe das Gefühl, dass so etwas wie „Unwirklichkeit in der Realität“ eher als eine vollständige Fantasie gut zu meiner Fantasieansicht passt“, sagte Tetsuya Nomura.

Spieler können sich vielleicht an die Anfänge erinnern. Am Anfang von Kingdom Hearts gab es einen Monolog, darin wurde gesagt: „Ich verstehe nicht wirklich, ob diese Welt wirklich real ist?“, was als eine Verknüpfung zu dieser Quadratum-Welt verstanden werden soll, die nun zwanzig Jahre später enthüllt wird.

Ebenfalls arbeite man auf ein Ende der Serie hin, das aber vielleicht ohne Tetsuya Nomura entwickelt werden könnte, da er kurz vor der Rente steht und dann nicht mehr aktiv an der Entwicklung von Kingdom Hearts agieren wird.