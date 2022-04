Kingdom Hearts IV: Spiel soll Upgrade auf Unreal Engine 5 erhalten und weitere Details

Autor:, in / Kingdom Hearts IV

Wenn Kingdom Hearts IV erscheint, wird sich die visuelle Qualität des Siels dank Unreal Engine 5 noch um einiges verbessern.

Das im Ankündigungs-Trailer gezeigte Material lief unter Verwendung der Unreal Engine 4 in Echtzeit. So berichtet es die Famitsu.

Dem Bericht nach wird vom Entwicklerteam aber noch eine Unreal Engine 5 Version parallel getestet.

Die Famitsu schreibt: „Das komplette Spiel wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt, und die Qualität der Beleuchtung und der Details wird um einige Stufen höher sein.“

Kingdom Hearts IV soll weiterhin vom Studio in Osaka unter der Leitung von Co-Director Yasushi Yasue entwickelt werden. Dasselbe Studio war schon für Kingdom Hearts III verantwortlich.

Es basiert weiterhin laut Franchise Director Tetsuya Nomura auf der Grundlage von Verum Rex, bei dem es sich um ein fiktives Videospiel in der Toy Box von KH3 handelt.

Kingdom Hearts-Direktor Tetsuya Nomura hatte verraten, dass er die Entwicklung eines realen Spiels auf der Grundlage von Verum Rex in Erwägung zieht – einem fiktiven Videospiel, das in der Welt der Toy Box von Teil 3 spielt. Kingdom Hearts IV spiele jedoch in der alternativen Welt Quadratum.

Nomura hätte gerne ein Verum Rex- als auch Quadratum-Spiel entwickelt. Doch er entschied sich für ein Quadratum-Spiel, das es zu schwierig gewesen wäre, zwei Spiele zur selben Zeit zu entwickeln.

Mit „Lost Master Arc“ wird Square Enix zufolge eine epische neue Story erzählt. Die Welt von Quadratum wird als „eine große, ausgedehnte Stadt in einer wunderschönen, realistischen Welt, wie sie in der Kingdom Hearts-Serie noch nie zuvor gesehen wurde“ bezeichnet.