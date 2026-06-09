Kingdom Hearts IV: Teaser-Trailer zeigt neue Eindrücke und bestätigt Plattformen

Kingdom Hearts IV zeigt neuen Teaser-Trailer und bestätigt Release auf allen Plattformen.

Neue Eindrücke zum nächsten Serienteil: Der Kingdom Hearts IV Teaser-Trailer wurde im Juni 2026 veröffentlicht und liefert frisches Material zum kommenden Action-RPG von Square Enix.

Parallel dazu wurde bestätigt, dass Kingdom Hearts IV zeitgleich für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird. Damit setzt die Reihe erstmals auf einen vollständig breit aufgestellten Multiplattform-Release.

Der gezeigte Teaser rückt vor allem die atmosphärische Neuausrichtung der Reihe in den Fokus und deutet auf eine modernisierte Präsentation hin, ohne dabei konkrete Gameplay-Details vollständig auszuspielen.

Mit der gleichzeitigen Veröffentlichung auf allen großen Plattformen zielt Square Enix klar auf eine globale und konsistente Veröffentlichung ohne zeitliche Exklusivität.

Weitere Details zu Story, Spielsystem und Release-Zeitraum stehen noch aus.