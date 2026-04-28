Kingdom Loop: Endlos-Loop, Fraktionen und über 200 Tiles sorgen für frische Taktik

Am 28. April 2026 erscheint mit Kingdom Loop ein neues strategisches Roguelike für den PC über Steam, das klassische Rundenstrategie mit Deck-Building-Mechaniken und Städtebau verbindet.

Entwickelt wird der Titel vom Indie-Studio RootGame, veröffentlicht wird er von Ultimate Games S.A. Eine spätere Veröffentlichung für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S ist ebenfalls vorgesehen.

Im Mittelpunkt steht ein endloser Gameplay-Loop rund um den Kampf um den heiligen Gral, in dem jede Entscheidung direkten Einfluss auf den weiteren Spielverlauf hat. Spieler übernehmen die Kontrolle über einen Helden und bewegen sich durch eine sich stetig verändernde Welt, in der jede Runde neue Herausforderungen erzeugt.

Zwischen zwei spielbaren Fraktionen wird deutlich unterschieden, denn Menschen und Untote verfolgen völlig unterschiedliche Spielsysteme. Während menschliche Strukturen auf klassische Wirtschaft und Aufbau setzen, basiert die Stärke der Untoten auf gesammelten Seelen und deren Nutzung im Kampf.

Eine zentrale Rolle spielt das Kartensystem, über das Gebäude, Einheiten und Ressourcen gesteuert werden. Mehr als 200 verschiedene Tiles mit individuellen Effekten lassen sich rund um den zentralen Graal-Tempel platzieren und weiterentwickeln. Dadurch entstehen flexible Synergien zwischen Gebäuden, Einheiten und wirtschaftlichen Systemen.

Über acht verschiedene Helden und mehr als 20 Einheitentypen pro Fraktion sorgen für zusätzliche taktische Vielfalt. Jeder Held bringt eigene Fähigkeiten und Werte mit, wodurch sich unterschiedliche Spielstile gezielt ausbauen lassen.

Rundenbasierte Gefechte bilden einen weiteren Kern des Gameplays und setzen auf Positionierung, Einheitenwahl und gezielte Angriffe. Mit jeder abgeschlossenen Loop-Runde steigen jedoch auch die Anforderungen, da Gegner kontinuierlich stärker werden.

Das Studio beschreibt Kingdom Loop als ein System, in dem Fortschritt stark an Entscheidungen gebunden ist und weniger an Zufallselemente gekoppelt wird. Inspirationen reichen laut Entwickler unter anderem von Loop Hero sowie klassischen Genre-Vertretern wie Heroes of Might and Magic III.

Kingdom Loop – PC (Steam) erscheint heute am 28. April 2026 – später für PlayStation 5 & Xbox Series X|S.