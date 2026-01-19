Kingdom Loop: Taktisches Roguelike erscheint für Konsolen & PC

Mit Kingdom Loop kündigt sich ein neues taktisches Roguelike an, das seine Inspirationen offen zeigt und sie zu einem eigenständigen Konzept verbindet. Das Spiel setzt auf 3D Grafik, eine isometrische Perspektive und eine Mischung aus Mechaniken, die sowohl an moderne Roguelikes als auch an klassische rundenbasierte Strategiespiele erinnern.

Im Mittelpunkt steht ein Held, der in einer mittelalterlichen Fantasywelt auf der Suche nach dem Graal unterwegs ist. Menschen und Untote liefern sich einen erbitterten Konflikt, und jede Fraktion bringt eigene Eigenschaften mit. Insgesamt acht Helden sollen das Spiel prägen, jeder mit Fähigkeiten, die den Ablauf einer Partie spürbar verändern.

Der Kern des Gameplays basiert auf einem endlosen Rundkurs, der den Graaltempel umschließt. Die Umgebung besteht aus mehr als zweihundert Feldern, die mit Karten gestaltet werden. Jede Platzierung verändert die Welt und beeinflusst, wie stark Gegner nach jeder abgeschlossenen Runde werden. Das Spiel kombiniert diese Struktur mit Elementen aus Aufbau, Ressourcenverwaltung, Armeeentwicklung und rundenbasierten Kämpfen, die auf Positionierung und gezielte Entscheidungen setzen.

Die Entwickler betonen die hohe strategische Tiefe des Spiels. Die Mischung aus variablen Karten, unterschiedlichen Fraktionen und zufälligen Elementen soll dafür sorgen, dass sich jede Partie anders anfühlt und zahlreiche taktische Ansätze möglich sind. Durch die Kombination aus Synergien, Artefakten und Einheiten entsteht ein System, das viel Raum für Experimente lässt.

Seit dem 15. Januar steht auf Steam eine kostenlose Demo bereit. Sie bietet einen ersten Einblick in die Mechaniken und lässt Spieler einen Helden der Menschenfraktion ausprobieren. Mit dem verfügbaren Kartendeck können bereits grundlegende Synergien zwischen Gebäuden, Ressourcen und Artefakten getestet werden.

Die vollständige PC-Version von Kingdom Loop soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erscheinen. Umsetzungen für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 sind geplant und folgen zu einem späteren Zeitpunkt.