Kingdom Two Crowns: Call of Olympus DLC erscheint dieses Jahr auf allen unterstützten Plattformen.

Heute haben der schwedische Publisher Raw Fury und der Entwickler Fury Studios offiziell angekündigt, dass Kingdom Two Crowns: Call of Olympus, der nächste große DLC für das atmosphärische Side-Scrolling-Strategiespiel, noch in diesem Jahr für PC über Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS und Android erscheinen wird.

Angekündigt zum Start des Raw Fury Publisher Sale (bei dem Kingdom Two Crowns mit einem Rabatt von 75 % auf Steam erhältlich ist), spielt Kingdom Two Crowns: Call of Olympus ist in einer Interpretation des antiken Griechenlands und seines Mythos angesiedelt.

Eine völlig neue Kampagnenerfahrung wird die klassische Kingdom-Formel weiterentwickeln, einschließlich der Möglichkeit, mächtige Artefakte durch Quests freizuschalten, die zur Verteidigung gegen die Wellen der Gier, die nachts kommen, verwendet werden können.