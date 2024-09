Kingdom Two Crowns: Release-Termin zum Call of Olympus DLC

Autor:, in / Kingdom Two Crowns

Kingdom Two Crowns: Call of Olympus DLC erscheint am 8. Oktober 2024.

Der schwedische Publisher Raw Fury und der Entwickler Fury Studios gaben bekannt, dass Kingdom Two Crowns: Call of Olympus, der nächste große DLC für das atmosphärische Side-Scrolling-Strategiespiel am 8. Oktober auf PC über Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS und Android erscheint.

Zusätzlich zur Veröffentlichung des DLCs am 8. Oktober können sich die Spielerinnen und Spieler auf ein kostenloses Update 2.0 freuen, das eine Reihe von Verbesserungen mit sich bringt, wie zum Beispiel die Möglichkeit, den Tutorial-Geist abzuschalten, ein neues Speichersystem, das bis zu 10 Speicherplätze unterstützt, und vieles mehr.

Zusammen mit dem Update können Spieler ihr königliches Erlebnis in der Welt von Kingdom mit zwei neuen kosmetischen DLC-Paketen erweitern: das Archon’s Royal Wardrobe DLC und das Regent’s Royal Wardrobe DLC.

Die DLC-Pakete bieten den Spielern mehr Möglichkeiten, ihren Monarchen neue Looks zu verpassen, und beim Kauf (für jeweils 2,99 Euro), bieten sie eine zusätzliche Gelegenheit, die fortlaufende Entwicklung der Kingdom-Reihe zu unterstützen.

Kingdom Two Crowns: Call Of Olympus spielt in einer fantastischen Interpretation des antiken Griechenlands und seiner Mythen. Ein völlig neues Kampagnenerlebnis wird die klassische Kingdom-Formel weiterentwickeln, einschließlich der Möglichkeit, durch Quests mächtige Artefakte freizuschalten, die zur Abwehr der nächtlichen Wellen der Gier eingesetzt werden können.

Die Spieler müssen die Gier bekämpfen und besiegen, um herauszufinden, was sie auf dem Gipfel des Olymps erwartet. Um als Monarch den göttlichen Gipfel zu erreichen, muss man die Gunst der Götter gewinnen. Die Spieler begeben sich auf eine Reise von Insel zu Insel voller einzigartiger Herausforderungen und Rätsel, um die Götter zu besänftigen und den Sieg auf dem Gipfel zu erringen.

Der Trailer zur Ankündigung des Erscheinungstermins von „Kingdom Two Crowns: Call of Olympus“ ist hier zu sehen:

Der Kingdom Two Crowns: Call of Olympus DLC wird am 8. Oktober für PC über Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo-Switch, iOS und Android veröffentlicht. Das Hauptspiel ist derzeit für alle unterstützten Plattformen erhältlich.