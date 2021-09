Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: Fatesworn DLC in finalen Zügen

Der Fatesworn DLC für Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning steckt in den finalen Zügen.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ist bereits für Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC erhältlich. Nun haben die Entwickler bekannt gegeben, dass der bevorstehende Fatesworn DLC in den finalen Zügen der Entwicklung steckt.

Dazu wurde das folgende Bild veröffentlicht:

Die Entwickler geben bekannt: „Es hat lange auf sich warten lassen, aber wir sind endlich bereit, euch einen Blick hinter den Vorhang des kommenden DLCs von Re-Reckoning zu gewähren: Fatesworn. Wir befinden uns in den letzten Zügen der Produktion und in der Zwischenzeit möchten wir euch eine Vorschau auf die Welt von Fatesworn geben. Wir stellen vor: Gale Crossing!“ „Vor Jahrhunderten war Gale Crossing eine wichtige Station auf der geschäftigen Handelsroute, die als Sativa Road bekannt war, eine tückische Passage über die Berge, die Reichtum und Industrie in eine Region brachte, die einst als unbewohnbar galt. Doch alles Gute hat einmal ein Ende. Nach einer Reihe katastrophaler Kriege im Ausland sank der Preis für Sativa-Fasern dramatisch, was die Sativa-Industrie zerstörte und die Bedeutung der Region als Quelle dieses einst so wertvollen Reagenzes zunichte machte. Trotz dieser Tragödien ist die Gale Crossing nach wie vor ein wichtiger Knotenpunkt für Reisende, die das Eldrith-Gebirge sicher durchqueren wollen.“ „Nach dem Untergang der Sativa-Straße waren die Bewohner von Gale Crossing weiterhin auf Außenstehende angewiesen, um ihr Überleben zu sichern. Mutige Reisende und Händler hofften immer noch, das Gebirge als direktere Alternative zur Schifffahrt über das Meer zu durchqueren, aber die umfangreiche Infrastruktur für solche Reisen begann ohne Aufmerksamkeit und Wartung schnell zu zerfallen. Die hohen Sativapreise waren die Ursache für den Boom und finanzierten Verbesserungen entlang der Handelsroute und versorgten Gale Crossing und kleinere Lager mit der nötigen Ausrüstung für die Reisenden und ihre Teams. Ohne dieses Geld wurden die Bergpässe bald wieder zu ihrem natürlichen Zustand, tödlich und unpassierbar.“

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für den Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Fatesworn DLC ist derzeit nicht bekannt.