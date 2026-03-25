Kino, Serien & TV: 1+ Milliarde Views: Spider-Man: Brand New Day Trailer schreibt Geschichte

Der Trailer zu Spider-Man: Brand New Day erreichte innerhalb von nur vier Tagen über 1 Milliarde Aufrufe und ist damit der erfolgreichste Filmtrailer aller Zeiten, wie WaveMetrix (via Variety) berichtet.
Allein in den ersten 24 Stunden verzeichnete das Video 718,6 Millionen Views – mehr als jeder andere Film- oder Spieltrailer zuvor.
Bereits acht Stunden nach Veröffentlichung hatte der Trailer 373 Millionen Aufrufe erreicht und übertraf damit frühere Rekorde wie „Deadpool and Wolverine“ und sogar den Trailer zu Grand Theft Auto VI.
Tom Holland kehrt als Spider-Man zurück, unterstützt von Stars wie Zendaya und Mark Ruffalo. Regie führt Destin Daniel Cretton, das Drehbuch stammt von Chris McKenna und Erik Sommers.
Der Film startet am 31. Juli im Kino. Hier gibt es den Trailer in Deutsch und Englisch.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ok das ist krass. Sind gute Filme, auch wenn etwas überbewertet meiner Meinung nach. Aber hier führt Destin Daniel Cretton Regie. Der hat Chan Chi gedreht und der ist Klasse.
Ungeachtet dessen Glückwunsch, krasse Zahl nach so kurzer Zeit.
Ich habe ihn nicht angesehen…
Kein Problem: ich habe ihn zwei Mal angesehen
Perfekt dann passt das ja.
Dann kann ich mir ja Zeit lassen und die 2 Milliarden knacken. 😄👍🏼
Danke dir
Mag zwar eine nette Randnote sein und Sony freuen, mehr aber auch nicht. Der nächste GTA oder der erste Avengers Doomsday trailer übertrifft das wahrscheinlich wieder.
Wesentlich wichtiger ist der Punkt, dass Zuschauerzahlen für Trailer wenig Aussagekraft für die Menge an Kinobesuchern haben. Superman letztes Jahr hat auch alle Rekorde gebrochen und ist dann hinterher International gefloppt, weil keiner ins Kino gegangen ist (was durchaus daran liegt, dass Trump die ganze Welt gegen die USA aufgebracht hat und das Ausland entsprechend wenig Lust verspürte, einen Film mit DEM AMERIKAINSCHEN SUPERHELDEN schlechthin zu fördern; in den USA selbst in war der Film ein riesen Hit).
Kurzum, viele Views lassen sich nicht direkt in Kinobesucher ummünzen. Wenn der Film erscheint und qualitativ hochwertig ist was Story und Handhabung der Comic Vorlagen betrifft, stehen die Chance doch gut, dass auch der 4te Tom Holland Spider-Man ein großer Erfolg wird.