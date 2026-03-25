Kino, Serien & TV: 1+ Milliarde Views: Spider-Man: Brand New Day Trailer schreibt Geschichte

Spider-Man: Brand New Day knackt nach vier Tagen 1,1 Milliarden Views und setzt neuen Trailer-Rekord.

Der Trailer zu Spider-Man: Brand New Day erreichte innerhalb von nur vier Tagen über 1 Milliarde Aufrufe und ist damit der erfolgreichste Filmtrailer aller Zeiten, wie WaveMetrix (via Variety) berichtet.

Allein in den ersten 24 Stunden verzeichnete das Video 718,6 Millionen Views – mehr als jeder andere Film- oder Spieltrailer zuvor.

Bereits acht Stunden nach Veröffentlichung hatte der Trailer 373 Millionen Aufrufe erreicht und übertraf damit frühere Rekorde wie „Deadpool and Wolverine“ und sogar den Trailer zu Grand Theft Auto VI.

Tom Holland kehrt als Spider-Man zurück, unterstützt von Stars wie Zendaya und Mark Ruffalo. Regie führt Destin Daniel Cretton, das Drehbuch stammt von Chris McKenna und Erik Sommers.

Der Film startet am 31. Juli im Kino. Hier gibt es den Trailer in Deutsch und Englisch.