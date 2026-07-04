Kino, Serien & TV: 35 Jahre Sonic – erster Blick auf die neue Jubiläums-Animation

Sonic the Hedgehog: Memories And Beyond zeigt den ersten Sneak Peek zum 35. Jubiläum.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Jubiläumsfeier liefert Sonic the Hedgehog mit der Kurzanimation Memories And Beyond. Während der Anime Expo 2026 wurde ein Sneak Peek auf das kommende 35th Anniversary Special präsentiert.

Gezeigt wurde die Vorschau im Rahmen des Panels „Sonic the Hedgehog Animated Shorts: A Frame-by-Frame Retrospective“. Fans erhielten dort erstmals einen Blick auf die neue Kurzanimation, die anlässlich des 35. Geburtstags des blauen Igels entsteht.

Mit Sonic the Hedgehog: Memories And Beyond setzt SEGA die Feierlichkeiten rund um das Jubiläum der legendären Videospielreihe fort. Weitere Details oder ein Veröffentlichungstermin für die vollständige Animation wurden im Rahmen der Vorschau noch nicht bekannt gegeben.