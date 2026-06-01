Kino, Serien & TV: A Minecraft Movie Squared erweitert Cast mit Jack Black, Jason Momoa und Kirsten Dunst

Neue Details zum kommenden Minecraft-Film sind im Rahmen von Minecraft LIVE bestätigt worden. Die Fortsetzung trägt den Titel „A Minecraft Movie Squared“ und erweitert das Filmuniversum um eine neue prominente Besetzung.

Im Fokus der Ankündigung steht vor allem der Cast des Sequels. Mit dabei sind unter anderem Jack Black, Jason Momoa, Kirsten Dunst sowie Danielle Brooks. Die Produktion setzt damit erneut auf eine Mischung aus bekannten Hollywood-Namen und der etablierten Minecraft-Filmwelt.

Das Segment aus Minecraft LIVE liefert dabei erste konkrete Informationen direkt aus der Präsentation. Neben dem offiziellen Titel wurde insbesondere die Besetzung als zentraler Bestandteil der Enthüllung hervorgehoben.

Weitere Story-Details oder ein genauer Handlungsrahmen wurden bislang nicht im Detail vorgestellt. Der Fokus liegt aktuell klar auf der Erweiterung des Filmprojekts und der Bestätigung wichtiger Darsteller für die Fortsetzung.

Mit „A Minecraft Movie Squared“ wird die Filmreihe damit konsequent fortgesetzt und positioniert sich bereits früh als eines der kommenden großen Videospiel-Filmprojekte.