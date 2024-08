Kino, Serien & TV: Amazon Prime Video enthüllt Secret Level

Neue Prime Video-Serie “Secret Level” erscheint am 10. Dezember, inklusive Episode zu New World: Aeternum.

Während der gamescom Opening Night Live hat Prime Video Secret Level angekündigt. Die mitreißende, animierte Anthology-Serie für Erwachsene zeigt eigens kreierte Geschichten, die in den Welten einiger der beliebtesten Games spielen, darunter New World: Aeternum von Amazon Games Orange County. New World: Aeternum ist dazu vom 13. bis 16. September in einer Open Beta spielbar.

Den Trailer zum Reveal gibt es hier: