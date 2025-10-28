Kino, Serien & TV: Animationsserie zu Crash Bandicoot – Bericht

Eine weitere Videospieladaption hat sich Netflix gesichert. Eine Animationsserie zur Videospielreihe Crash Bandicoot soll einem Bericht zufolge beim Streamingdienst entstehen.
Verantwortlich für die Serie ist WildBrain Studios. Dort wurden schon mehrere Serien für Netflix produziert. Darunter auch eine andere Animationsserie: Sonic Prime, die es auf 23 Episoden in drei Staffeln brachte.
Weitere Einzelheiten zu Crash Bandicoot-Serie gibt es aktuell nicht.
Würde ich mir auf jeden Fall ansehen.
Die werde ich mir sofort angucken! Ein neues Spiel würde ich aber auch nehmen.
Cool. Würde ich schauen, habe aber kein Netflix. 😃
Ja für die kleinen bestimmt witzig
Fänd ich geil. Vielleicht wird es ja sowas wie die Donkey Kong Serie damals.🤣😎
Da seh ich doch eher Kinder als Zielgruppe. Glaub nicht, dass mich sowas noch abholt, auch wenn ich Crash Bandicoot & Co. mag.
Kann sicher witzig werden 🤷🏼♂️.
Also meine Kinder hätten lieber, daß Netflix die Skylanders Serie fortsetzt, in der trat Crash Bandicoot auch ab und zu auf.
Crash B. als Serie könnte durchaus funktionieren,die Sache ist halt wie es umgesetzt wird 🤷🏻♂️