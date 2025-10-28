Kino, Serien & TV: Animationsserie zu Crash Bandicoot – Bericht

Crash Bandicoot geht laut einem Bericht beim Streamer Netflix in Serie.

Eine weitere Videospieladaption hat sich Netflix gesichert. Eine Animationsserie zur Videospielreihe Crash Bandicoot soll einem Bericht zufolge beim Streamingdienst entstehen.

Verantwortlich für die Serie ist WildBrain Studios. Dort wurden schon mehrere Serien für Netflix produziert. Darunter auch eine andere Animationsserie: Sonic Prime, die es auf 23 Episoden in drei Staffeln brachte.

Weitere Einzelheiten zu Crash Bandicoot-Serie gibt es aktuell nicht.