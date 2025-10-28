Kino, Serien & TV: Animationsserie zu Crash Bandicoot – Bericht

9 Autor: , in News / Kino, Serien & TV
Übersicht

Crash Bandicoot geht laut einem Bericht beim Streamer Netflix in Serie.

Eine weitere Videospieladaption hat sich Netflix gesichert. Eine Animationsserie zur Videospielreihe Crash Bandicoot soll einem Bericht zufolge beim Streamingdienst entstehen.

Verantwortlich für die Serie ist WildBrain Studios. Dort wurden schon mehrere Serien für Netflix produziert. Darunter auch eine andere Animationsserie: Sonic Prime, die es auf 23 Episoden in drei Staffeln brachte.

Weitere Einzelheiten zu Crash Bandicoot-Serie gibt es aktuell nicht.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Kino, Serien & TV

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  5. RumRoGERs 101585 XP Profi User | 28.10.2025 - 14:16 Uhr

    Fänd ich geil. Vielleicht wird es ja sowas wie die Donkey Kong Serie damals.🤣😎

    0
  6. RappScallion 12120 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 28.10.2025 - 15:22 Uhr

    Da seh ich doch eher Kinder als Zielgruppe. Glaub nicht, dass mich sowas noch abholt, auch wenn ich Crash Bandicoot & Co. mag.

    0
  8. MacCoin 60250 XP Stomper | 28.10.2025 - 18:03 Uhr

    Also meine Kinder hätten lieber, daß Netflix die Skylanders Serie fortsetzt, in der trat Crash Bandicoot auch ab und zu auf.

    0
  9. ShadowTerror90 56210 XP Nachwuchsadmin 7+ | 28.10.2025 - 18:20 Uhr

    Crash B. als Serie könnte durchaus funktionieren,die Sache ist halt wie es umgesetzt wird 🤷🏻‍♂️

    0

Hinterlasse eine Antwort