Kino, Serien & TV: Animierte Version zum Minecraft-Film-Teaser

Mehr als 1.000.000 Dislikes kassierte der erste Teaser zur Live-Action-Verfilmung des Spiels Minecraft nach nur vier Tagen.

Der 3D-Artist Alumio_ hat via X zu A Minecraft Movie jetzt eine animierte Version ins Netz gestellt, die vielen anscheinend besser gefällt als das Original von Warner Bros. Pictures.

Welcher Teaser gefällt euch besser: Das Original oder der Fan-Teaser?

Animierter Teaser:

what if it was animated https://t.co/ZSCCIRWWx0 pic.twitter.com/5tflziDatS

— Alumio (@Alumio_) September 8, 2024