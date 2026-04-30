Kino, Serien & TV: Atomfall wird als TV-Serie umgesetzt

Eine TV-Adaption des BAFTA-prämierten Spiels Atomfall wurde offiziell angekündigt. Verantwortlich für die Umsetzung ist die britische Produktionsfirma Two Brothers Pictures in Zusammenarbeit mit Rebellion Developments.

Die Serie basiert auf dem postapokalyptischen Survival-Action-Spiel, das von der realen Windscale-Katastrophe inspiriert wurde. Schauplatz ist eine abgeschottete Quarantänezone im Lake District, die nach einem nuklearen Zwischenfall errichtet wurde.

Während die Außenwelt weitgehend unberührt scheint, entwickeln sich innerhalb der Zone zunehmend rätselhafte und bedrohliche Ereignisse.

Im Zentrum der Handlung steht eine Figur ohne Erinnerungen, die versucht, einen Ausweg aus der Zone zu finden. Dabei gerät sie zwischen rivalisierende Fraktionen und begegnet zahlreichen eigenwilligen Charakteren mit eigenen Interessen.

Die Vorlage kombiniert klassische britische Science-Fiction mit Folk-Horror-Elementen und verbindet nukleare Paranoia mit mythologischen Motiven.

Seit der Veröffentlichung haben mehr als 3,7 Millionen Spieler die Welt von Atomfall erkundet. Zudem wurde der Titel bei den BAFTA Games Awards 2026 als bestes britisches Spiel ausgezeichnet. Die Serienadaption soll die bestehende Mythologie erweitern und gleichzeitig Tonalität und thematische Ausrichtung der Vorlage beibehalten.

Für die Umsetzung zeichnen die Emmy- und Golden-Globe-prämierten Autoren Harry Williams und Jack Williams verantwortlich, die bereits an Produktionen wie Fleabag und The Tourist beteiligt waren. Sie übernehmen sowohl das Drehbuch als auch die Executive Production.

Unterstützt werden sie unter anderem von Alex Mercer.

„Atomfall hat ein so einzigartiges britisches Flair und Setting, und es war eine große Freude, das Projekt gemeinsam mit dem Rebellion-Team zu entwickeln – insbesondere als zwei Brüder, die mit einem anderen Brüderpaar (Jason Kingsley CBE und Chris Kingsley CBE, Mitgründer von Rebellion)“, so Harry und Jack Williams von Two Brothers Pictures, die bei dem Projekt als Autoren und Executive Producer fungieren. „Es ist unglaublich spannend, diese seltsame und verstörende Geschichte für das Fernsehen weiter auszubauen.“ „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Two Brothers, um die Welt von Atomfall ins Fernsehen zu bringen. Harry und Jack haben eine große Begeisterung für das Spiel gezeigt und sogar über ihre persönlichen Enden gesprochen, die sie in ihren Durchläufen erlebt haben“, ergänzen Jason Kingsley CBE, CEO und Creative Director, und Chris Kingsley CBE, Mitgründer und CTO von Rebellion, die als Executive Producer an der TV-Umsetzung beteiligt sind. „Es ist immer aufregend, mit Menschen zu arbeiten, die die gleiche Leidenschaft für großartige Geschichten teilen – wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft eine Serie hervorbringen wird, die sowohl Fans des Spiels als auch ein breites Publikum begeistern wird.“

Seitens Rebellion sind Jason Kingsley und Chris Kingsley sowie Ben Smith als Executive Producer beteiligt.